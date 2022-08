Neutrale start AEX voorzien

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een rustige opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,1 procent.

Maandag startte de AEX de handelsweek nog op een valse noot met een koersverlies van 1,2 procent op 711,04 punten. In Frankfurt sloot de Duitse DAX index ruim 2 procent lager door onder meer de aanhoudende stijging van de gasprijzen, waar de grote Duitse maakindustrie veel last van ondervindt.

De volatiele Nederlandse TTF-future, de belangrijkste graadmeter voor de Europese gasprijzen, sloot maandag na een flinke stijging op een recordstand van 284,63 euro per megawattuur. Na de Russische inval in Oekraïne piekte de future nog rond 200 euro, om vervolgens aanvankelijk ver terug te vallen. Een jaar geleden stond er nog een prijs van 27 euro op de borden.

Voor het weekend werd bekend dat de Nord Stream-pijpleiding later deze maand opnieuw dicht gaat voor onderhoud, waardoor Russische gasleveringen aan Europa weer worden opgeschort. Exploderende gasprijzen voeden de kans op een recessie in Europa.

Een analist van de Amerikaanse bank Citi joeg beleggers daarnaast schrik aan door te voorspellen dat de Britse inflatie begin volgend jaar kan pieken op meer dan 18 procent. De belangrijkste reden is de aanpassing van de maximumtarieven voor energie, die twee keer per jaar worden doorgevoerd, in oktober. Zakenbank Goldman Sachs rekent op een inflatie van minimaal 15 procent.

Ondertussen is één dollar nu meer waard dan één euro. Vanochtend noteerde het muntpaar euro/dollar op 0,9922, het hoogste niveau in ongeveer 20 jaar. Begin dit jaar noteerde het muntpaar nog boven 1,20 grens. Een dure dollar werkt deflatoir voor Amerika en inflatoir voor de rest van de wereld. Onder meer olieprijzen worden voornamelijk in dollars afgerekend.

De olieprijzen staan de afgelopen maanden onder druk, vanwege het vooruitzicht van een mogelijke recessie. Sinds half juni is de prijs voor het zwarte goud met circa een kwart gedaald. Maandag sloot de Amerikaanse olie-future ruim een half procent lager op 90,23 dollar per vat.

Op Wall Street daalde hoofdgraadmeter S&P 500 maandagavond ruim twee procent, terwijl techbeurs Nasdaq 2,6 procent prijs gaf. Volgens analist Ed Moya bij Oanda wogen vooral zorgen over de mondiale groeivooruitzichten op het sentiment.

Vanochtend wees de inkoopmanagersindex voor de Japanse dienstensector in augustus op krimp. De inkoopmanagersindex voor de Japanse industrie daalde ook, maar wees nog wel altijd op groei.

Later vandaag worden in Europa en Amerika de samengestelde inkoopmanagersindices in augustus vrijgegeven.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend lager. Tokio, Sydney en Seoel verliezen meer dan 1 procent. De dalingen op de Chinese beurzen zijn meer bescheiden.

Beleggers hebben naast de inkoopmanagersindices vandaag ook oog voor de vrijgave van de nieuwe woningverkopen in de VS in juli en het Europese consumentenvertrouwen in augustus.

Bedrijfsnieuws

IMCD sloot een overeenkomst voor de overname van PromaPlast, een distributeur die zich richt op de Mexicaanse en Amerikaanse markten. Er werden geen financiële details over de deal bekendgemaakt.

NN Group gaat voor in totaal 500 miljoen euro aan langlopende groene obligaties uitgeven.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde maandag 2,1 procent op 4.137,99 punten, de Dow Jones index verloor 1,9 procent en sloot op 33.063,61 punten en de Nasdaq leverde 2,6 procent in tot 12.381,57 punten.