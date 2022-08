Musk wil documenten van voormalig Twitter-topman Dorsey inzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk heeft voormalig Twitter-topman Jack Dorsey gedagvaard, om inzicht te krijgen in documenten over de impact van spamaccounts op de cijfers van het social media platform. Tesla-topman Musk wil bovendien informatie verkrijgen over hoe Twitter geld verdient aan actieve gebruikers, een belangrijke maatstaf om de betrokkenheid van gebruikers en adverteerders te meten. Twitter klaagde in juli Musk aan, omdat de Tesla-topman de overname van het social media platform niet wil doorzetten. Deze rechtszaak begint halverwege oktober. Met de overnamedeal is 44 miljard dollar gemoeid. In de afgelopen weken zijn er over en weer dagvaardingen uitgestuurd, onder meer naar vrienden en financiers van Musk. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.