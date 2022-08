IMCD doet overname in Mexico Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van PromaPlast, een distributeur die zich richt op de Mexicaanse en Amerikaanse markten. Dit maakte de distributeur van chemicaliën en voedingsingrediënten dinsdagochtend bekend. Het betreft de overname van PromaPlast Resinas, Proveedora de Materiales Plásticos en PromaPlast USA. "De overname van PromaPlast is een spannende stap in een nieuwe markt voor IMCD in Mexico en verder breiden we onze mogelijkheden in de VS uit", aldus topman Olivier Champault van IMCD Advanced Materials. Er werden geen financiële details over de deal bekendgemaakt. Bron: ABM Financial News

