Ben & Jerry's vangt bot bij rechter

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Een rechter heeft een verzoekschrift van Ben & Jerry's verworpen waarmee het wilde voorkomen dat moederbedrijf Unilever de Israëlische activiteiten van de ijsfabrikant kan verkopen. Dit werd maandag bekend.



Ben & Jerry's besloot vorig jaar het ijs met de Amerikaanse merknaam niet langer op de Westelijke Jordaanoever te verkopen, in verband met de bezetting door Israël. Daarop besloot Unilever zijn belang te verkopen. Maar door de verkoop wordt Ben & Jerry's alsnog gedwongen om ijs te verkopen op de Westelijke Jordaanoever.



De bestuursleden van Ben & Jerry's hadden de rechtbank daarom gevraagd de verkoop te blokkeren. De rechter ging maandag echter niet mee in de argumentatie van het bedrijf.



Unilever nam Ben & Jerry's in 2000 over. Een van de overname afspraken was destijds dat de onafhankelijke raad van bestuur van Ben & Jerry's zelf beslissingen kon nemen over zijn maatschappelijke missie. Bron: ABM Financial News

