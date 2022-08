Olieprijs daalt terwijl gasprijzen verder oplopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag lager geëindigd, terwijl de gasprijzen verder opliepen. Bij een settlement van 90,23 dollar werd en vat West Texas Intermediate ruim een half procent goedkoper. De Europese gasprijs steeg zo'n 9 procent. "Zorgen over recessie en/of een economische vertraging blijven druk zetten op de olieprijzen, die scherp dalen, terwijl de aardgasprijzen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan blijven stijgen. De aardgasprijzen in de VS zijn gestegen tot het hoogste punt in 14 jaar, terwijl de equivalente prijzen in Europa tot nieuwe recordhoogtes zijn opgelopen", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, die verder ook op de sterke dollar wees. Volgens marktstrateeg Colin Cieszynski van SIA Wealth Management draait alles om de vraag naar olie, die onder druk komt te staan bij een economische vertraging of recessie. De marktkenner wees op de renteverlaging in China van maandag, om zo de haperende economie aldaar te ondersteunen. Daarmee nemen de zorgen toe dat "China in een recessie zal belanden en andere landen wellicht ook", waardoor de mondiale vraag naar olie afneemt, aldus Cieszynski. De stijging van de gasprijzen was het gevolg van het nieuws dat de Russische gasleveringen aan Europa opnieuw onder druk staan. "Gazprom heeft aangekondigd dat de gastoevoer via de Nord Stream 1-pijpleiding wordt stopgezet, zodat onderhoud kan worden uitgevoerd aan een compressorstation. Het onderhoud zal naar verwachting drie dagen duren, en de echte zorg voor de markt is of de levering na deze periode wordt hervat", aldus ING. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.