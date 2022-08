Wall Street koerst lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren maandag lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalt 1,8 procent op 4.151,37 punten, de Dow Jones index verliest 1,6 procent en noteert op 33.170,85 punten en de Nasdaq levert 2,2 procent in tot 12.431,37 punten.

Vanmiddag maakte een economische index voor de regio Chicago weinig indruk. De index steeg van 0,25 negatief in juni naar 0,27 positief in juli. Vorige week draaide de Philly-Fed index ook al van negatief naar positief terrein.

Beleggers richten zich momenteel vooral op het jaarlijkse symposium van centrale banken in Jackson Hole. "Er zal de komende dagen veel speculatie zijn over wat [voorzitter] Powell daar gaat zeggen", zei Brad Conger van Hirtle Callaghan.

De Federal Reserve heeft de rente dit jaar al aanzienlijk verhoogd en gaat daar waarschijnlijk de rest van het jaar mee door. Dit zal een deuk slaan in de economie waardoor een recessie dreigt. De grote vraag op dit moment is of de Fed in september opnieuw met 75 basispunten verhoogt, of een versnelling terugschakelt tot 50 basispunten. Een kleine meerderheid van de markt gaat momenteel uit van het eerste, blijkt uit de FedWatch Tool van CME Group.

Voor het weekend liepen de rendementen op Amerikaanse staatsleningen al op, in het vooruitzicht dat de Fed door kan gaan met agressieve renteverhogingen om de inflatie te bestrijden. Maandag noteert de tienjaarsrente in de VS rond 3,03 procent en de tweejarige variant op 3,32 procent.

Na de "geweldige" rally van de Amerikaanse aandelenbeurzen is het een opportuun moment om posities in aandelen af te bouwen, denkt Keith Lerner van Truist Advisory Services. "Waarderingen zijn behoorlijk hoog", aldus de marktkenner.

WTI-olie wordt maandag een stuk goedkoper. De euro/dollar noteert op 0,9936. Analist Stefan Koopman van Rabobank sluit een niveau van 0,95 dollar binnen enkele maanden niet uit.

Bedrijfsnieuws

Bed Bath & Beyond zag de koers in twee dagen meer dan 60 procent dalen, nadat miljardair Ryan Cohen vorige week aankondigde al zijn aandelen te gaan verkopen. Hij heeft een belang van 10 procent. Velen volgden zijn voorbeeld nadat het aandeel eerder in de maand ruim vier keer zo veel waard werd. Wedbush waarschuwt voor het risico van een faillissement. Het aandeel verliest maandag 13 procent.

Een ander meme-aandeel, AMC Entertainment, daalt 39 procent. AMC heeft vrijdag nabeurs een speciaal dividend uitgekeerd van 1 preferent aandeel voor elk gewoon aandeel AMC. Die nieuwe aandelen zijn vanaf maandag genoteerd onder het symbool APE.

Amazon zou willen bieden op Signify Health, dat zorg aan huis aanbiedt in de VS, volgens bronnen van de Wall Street Journal. Het bedrijf zou meer dan 8 miljard dollar kunnen opbrengen. Het aandeel Signify Health wint 32 procent.

Ford Motor Company is van plan om per 1 september aanstaande zo'n 3.000 banen te schrappen. Dit meldde de Wall Street Journal maandag op basis van een interne e-mail die de Amerikaanse autofabrikant aan zijn werknemers heeft gestuurd. Met name in de Verenigde Staten, Canada en India gaan banen verloren, aldus Ford, dat de reorganisatie doorvoert als onderdeel van de strategie om over te stappen op het maken van elektrische voertuigen. Het aandeel daalt 4,5 procent.