Energiecrisis duwt Europese beurzen flink in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag flink lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 1,0 procent op 433,17 punten, de Duitse DAX verloor 2,3 procent op 13.230,57 punten, de Franse CAC 40 leverde 1,8 procent in tot 6.378,74 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 0,2 procent in het rood bij een slot van 7.533,79 punten.

Vooral de Duitse DAX index had het moeilijk, volgens analist Michael Hewson van CMC Markets door de stijgende gasprijs. Daardoor neemt de kans op een recessie in Europa alleen maar toe. Voor het weekend werd bekend dat de Nord Stream-pijpleiding later deze maand opnieuw dicht gaat voor onderhoud, waardoor Russische gasleveringen aan Europa weer worden opgeschort.

Verder wacht de markt op de voorlopige inkoopmanagersindexen op dinsdag en de bijeenkomst van centrale bankiers later deze week in Jackson Hole. Vooral wat Fed-voorzitter Jerome Powell gaat zeggen is van belang. Hewson verwacht dat Powell zijn toespraak in Jackson Hole zal gebruiken om de markt ervan te doordringen dat de Fed niet op het punt staat van zijn koers af te wijken.

Hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque verwacht dat de inkoopmanagersindex in de eurozone verder is gedaald, en zeker die voor de industrie, aangezien deze hard getroffen wordt door de stijgende energieprijzen. De econoom benadrukt dat de gasprijzen in Europa maar blijven stijgen. En dit drukt ook op de euro, terwijl de dollar blijft juist profiteren van de oplopende rente, aldus Keppenne.

De euro schoot maandag onder de 1,00 dollar en noteerde rond het Europese slot op 0,9939. Valutahandelaar Joost Derks van iBanFirst meent dat de opmars van de dollar niet te stoppen is. De euro/dollar ziet de valutaspecialist tegen het einde van het jaar terugvallen naar 0,90. En dat is misschien goed nieuws voor Amerikaanse toeristen, maar voor de wereldeconomie is dit niet het geval. "Het is meer een kwestie van een lange lijdensweg dan een brute koersval."

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg maandag tot boven de 3,00 procent. De Duitse variant steeg naar 1,29 procent en de Italiaanse tienjaarsrente naar 3,59 procent.

Olie werd maandag bijna 4 procent goedkoper en Europees gas werd nog duurder. De Dutch TTF Gas Future, de benchmark in Europa, steeg bijna 9 procent.

Bedrijfsnieuws

Bankaandelen stonden maandag onder druk. Deutsche Bank verloor zo'n 1,5 procent en BNP Paribas en ING tot 3 procent.

In de DAX leverden autofabrikanten stevig in. Mercedes, BMW en Porsche verloren 3 tot 4,5 procent.

De Britse bioscoopexploitant Cineworld Group bevestigde maandag dat het overweegt faillissement aan te vragen in de Verenigde Staten. Het aandeel verloor in Londen 21 procent, na al een enorme koersafstraffing afgelopen week.

Vodafone verkoopt het Hongaarse dochterbedrijf aan 4iG. De transactie zal eind dit jaar afgerond worden, en heeft een waarde inclusief schulden van 715 miljard Hongaarse forint, of omgerekend bijna 1,8 miljard euro. Het aandeel Vodafone daalde 1,5 procent.

In Amsterdam daalde B&S Group ruim 7 procent. In de eerste halfjaar heeft de groothandelaar de omzet for zien stijgen, maar vanwege de lagere marge stond de winst onder druk. ING sprak van zwakke cijfers. Ook de outlook werd verlaagd.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteren maandag rond het Europese slot tot 2 procent in de min.