AEX start week in mineur

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de week met verlies begonnen. De AEX daalde 1,2 procent naar 711,04 punten. En ook elders in Europa stonden de beurzen flink onder druk.

Vooral de Duitse DAX index had het moeilijk, volgens analist Michael Hewson van CMC Markets door de stijgende gasprijs. Daardoor neemt de kans op een recessie alleen maar toe.

De beursagenda was vandaag vrijwel leeg. De dag startte nog met een Chinese renteverlaging en 's middags kwam uit de VS goed nieuws. In navolging van de Philly Fed index vorige week, bleek maandag de Chicago Fed index boven nul gestegen.

Verder wacht de markt op de voorlopige inkoopmanagersindexen op dinsdag en de bijeenkomst van centrale bankiers later deze week in Jackson Hole. Vooral was Fed-voorzitter Jerome Powell dan zegt is van belang.

Hewson verwacht dat Powell zijn toespraak in Jackson Hole zal gebruiken om de markt ervan te doordringen dat de Fed niet op het punt staat van zijn koers af te wijken.

De euro kreeg vandaag weer een tik en schoot daardoor onder de 1 dollar. Valutahandelaar Joost Derks van iBanFirst meent dat de opmars van de dollar niet te stoppen is. De euro/dollar ziet de valutaspecialist tegen het einde van het jaar terugvallen naar 0,90. En dat is misschien goed nieuws voor Amerikaanse toeristen, maar voor de wereldeconomie is dit niet het geval. "Het is meer een kwestie van een lange lijdensweg dan een brute koersval."

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg maandag tot boven de 3,00 procent.

Olie werd bijna 4 procent goedkoper en Europees gas werd nog duurder. De Dutch TTF Gas Future, de benchmark in Europa, steeg maandag bijna 9 procent.

Stijgers en dalers

Veel stijgers waren er vandaag niet in de AEX. Het waren de defensieve namen die het groen wisten te vinden. Sectorgenoten RELX en Wolters Kluwer wonnen 0,8 en 0,6 procent. Unilever en KPN boekten elk een plus van 0,5 procent, net als Shell.

Besi en Just Eat Takeaway waren de grootste dalers, met 5,9 en 9,2 procent koersverlies. Vrijdag won Just Eat nog 26 procent na de verkoop van het belang in iFood aan Prosus.

In de AMX gingen Aperam, InPost en Air France-KLM 4 tot zelfs 6 procent onderuit.

En in de AScx daalden onder meer ForFarmers en Sligro meer dan 4 procent en verloor B&S Group zelfs 7,4 procent. In de afgelopen 6 maanden steeg de omzet fors, maar vanwege een lagere marge stond de winst toch onder druk. ING sprak van zwakke cijfers. Ook werd de outlook verlaagd. B&S mikt voor dit jaar inmiddels op een EBITDA-marge van 5 procent, waar eerder nog werd gemikt op een verbetering tot circa 6,2 tot 6,3 procent. ING rekende al op een neerwaartse bijstelling van de outlook, maar de voorziene marge ligt lager dan de 5,78 procent waar ING op mikte.

Kendrion en Azerion wonnen 0,9 en 0,6 procent.

In de lokale lijst was Cabka een opvallende stijger. Het aandeel won ruim 20 procent. Dit jaar staat het aandeel echter nog altijd op een verlies van ruim 30 procent.

Ajax won 4 procent. Beleggers lijken vooruit te lopen op een monsterbod op Antony door Manchester United.

Wall Street

Bij het sluiten van de Europese aandelenmarkten noteerde de S&P 500 index een verlies van 1,6 procent en de Nasdaq daalde zelfs 2,0 procent.