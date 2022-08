Ford schrapt duizenden banen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ford

(ABM FN-Dow Jones) Ford Motor Company is van plan om per 1 september aanstaande zo'n 3.000 banen te schrappen. Dit meldde de Wall Street Journal maandag op basis van een interne e-mail die de Amerikaanse autofabrikant aan zijn werknemers heeft gestuurd. Met name in de Verenigde Staten, Canada en India gaan banen verloren, aldus Ford. Ford schrapt de banen als onderdeel van de strategie om over te stappen op het maken van elektrische voertuigen. Op Wall Street daalt het aandeel maandag bijna 5 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.