Russische joint venture Shell moet in handen Moskou komen - media

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Een rechtbank in Rusland heeft maandag geoordeeld dat Salym Petroleum Development, een joint venture tussen Shell en Gazprom Neft, moet worden overgedragen aan de Russische jurisdictie. Dit meldde het Russische persbureau Interfax maandag op basis van het vonnis. In maart kondigde Shell plannen aan om de operaties in Rusland stop te zetten vanwege de westerse sancties die aan Rusland zijn opgelegd na de invasie van Oekraïne. Shell en Gazprom Neft bezitten elk 50 procent van de onderneming. Bron: ABM Financial News

