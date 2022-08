Lagere start voor Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een duidelijk lagere opening tegemoet, door somberheid over de hoge energieprijzen en tragere economische groei.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren ruim een half uur voor de opening tot 1,2 procent in het rood. Technologie-index Nasdaq lijkt 1,5 procent in te gaan leveren.

Voorbeurs maakte een economische index voor de regio Chicago weinig indruk. De index steeg van 0,25 negatief in juni naar 0,27 positief in juli. Vorige week bleek de Philly-Fed index ook al van negatief naar positief territorium gestegen.

Beleggers richten zich verder al op het jaarlijkse symposium van de Federal Reserve in Jackson Hole. "Er zal de komende vijf dagen veel speculatie zijn over wat Powell daar gaat zeggen", zei Brad Conger van Hirtle Callaghan.

De Fed heeft de rente dit jaar al aanzienlijk verhoogd en gaat daar waarschijnlijk de rest van het jaar mee door. Dit zal een deuk slaan in de vraag in de economie waardoor een recesie dreigt. De grote vraag op dit moment is of de Fed in september opnieuw met 75 basispunten verhoogt, of een versnelling terugschakelt tot 50 basispunten.

Vrijdag daalden de Amerikaanse aandelenkoersen, toen beleggers de rendementen op Amerikaanse staatsleningen flink zagen oplopen, in het vooruitzicht dat de Fed door kan gaan met agressief de rente verhogen om de inflatie te bestrijden.

Na de "geweldige" rally van de Amerikaanse aandelenbeurzen is het een opportuun moment om posities in aandelen af te bouwen, denkt Keith Lerner van Truist Advisory Services. "Waarderingen zijn behoorlijk hoog." De rally werd gevoed door optimisme dat de Fed volgend jaar alweer de rente zou kunnen gaan verlagen, maar dat verhaal staat onder druk na signalen van de Fed die op het tegendeel wijzen."

Vrijdag komt er ook een belangrijk PCE-inflatiecijfer uit in de Verenigde Staten. Sterk stijgende producentenprijzen in Duitsland voedden afgelopen vrijdag zorgen bij Amerikaanse beleggers over hoge inflatie en stijgende rentes.

Uitzonderlijk droge zomers in Europa, China en Californië verstoren transport- en aanvoerketens en drijven de prijzen van voeding en energie verder op. Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië kampen met de droogste zomer in vijfhonderd jaar tijd, volgens klimaatwetenschapper Andrea Toreti. Ook de hittegolf in delen van China is de langste ooit gemeten.

Maandag verlaagde China de rente, om de vertragende economie te steunen.

De olieprijs daalde licht. Een oktober-future West Texas Intermediate werd 0,4 procent goedkoper op 90,11 dollar. Brent-olie kostte 96,25 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0001 en zakte eerder op dag al een aantal keer onder pariteit. Een maand geleden gebeurde dit ook al kortstondig maar toen is er "flink ingebeukt" op die weerstand, waar veel optiecontracten met kooporders lagen. "Die weerstand is daardoor nu minder sterk geworden", volgens analist Stefan Koopman van Rabobank. Dit betekent dat de munt duidelijk onder pariteit zou kunnen zakken, tot 0,95 dollar binnen enkele maanden, denkt de analist.

Bedrijfsnieuws

Bed Bath & Beyond zag de koers in twee dagen meer dan 60 procent dalen, nadat miljardair Ryan Cohen vorige week aankondigde al zijn aandelen te gaan verkopen. Hij heeft een belang van 10 procent. Velen volgden zijn voorbeeld nadat het aandeel eerder in de maand ruim vier keer zo veel waard werd. Wedbush waarschuwt voor het risico van een faillissement.

AMC Entertainment lijkt 33 procent lager te gaan openen. AMC heeft vrijdag nabeurs een speciaal dividend uitgekeerd van 1 preferent aandeel voor elk gewoon aandeel AMC. Die nieuwe aandelen worden genoteerd onder het symbool APE.

Amazon is een bieder op Signify Health, dat zorg aan huis aanbiedt in de VS, volgens bronnen van The Wall Street Journal. Het bedrijf zou meer dan 8 miljard dollar kunnen opbrengen. Het aandeel Signify Health steeg 37 procent.

De energiecrisis in Europa kan een wereldwijde strijd om tankers met vloeibaar aardgas veroorzaken.

De prijs van rundvlees in Amerikaanse supermarkten daalt na een jaar van stijgingen. De vraag van consumenten neemt af en de aanvoerlijnen lopen weer beter. Rib-eye is in de aanbieding bij supermarkten.



Slotstanden

Wall Street sloot vrijdag lager. De brede S&P 500 index daalde 1,3 procent tot 4.228,47 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent op 33.706,74 punten en de Nasdaq sloot 2,0 procent lager op 12.705,22 punten.