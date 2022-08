Adidas start zoektocht naar nieuwe CEO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De raad van bestuur van Adidas heeft besloten om een opvolger te zoeken voor CEO Kasper Rorsted. Dit bleek maandag uit een persbericht van de Duitse fabrikant van sportschoenen en -kleding. "Na drie moeilijke jaren die werden gekenmerkt door de economische gevolgen van de coronapandemie en geopolitieke spanningen, is het nu het juiste moment om de zoektocht naar een nieuwe CEO te starten, en de weg vrij te maken voor een nieuwe start", aldus voorzitter Thomas Rabe in een toelichting op het besluit. Rorsted zal overigens pas in 2023 zijn functie overdragen. Bron: ABM Financial News

