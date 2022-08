Chicago Fed index weer boven nul Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chicago Fed National Activity Index is in juli weer boven nul uitgekomen. Dit maakte de centrale bank van Chicago maandagmiddag bekend. De index steeg van 0,25 negatief in juni naar 0,27 positief in juli. Eerder werd voor juni nog een index van 0,19 negatief gerapporteerd. Een positieve indexstand duidt op een groei die boven het historisch gemiddelde ligt. Is de index negatief, dan impliceert dit een groei onder de trend. Bron: ABM Financial News

