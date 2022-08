Video: Biden biedt bescheiden steun in de rug voor groene investeringen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vorige week ondertekende president Biden de Inflation Reduction Act. "Ondanks de naam doet het pakket weinig om de inflatie op korte termijn tegen te gaan. Het is echter de grootste federale investering in schone energie tot nu toe en brengt de Verenigde Staten op weg om de CO2-emissie tegen 2030 met ongeveer 40 procent te verminderen, vergeleken met 30 procent zonder", aldus beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera tegen ABM Financial News. De wet biedt volgens hem structurele steun voor hernieuwbare energiebronnen en schone energie, "maar werpt geen wezenlijke drempels op voor de verdere ontwikkeling van olie en gas". Toch zou voor elke ton emissie die voortkomt uit olie- en gasbepalingen, ten minste 24 ton aan emissie vermeden moeten worden door andere bepalingen. "Hierdoor zou er een bescheiden steun in de rug moeten zijn voor groene investeringen in de VS, met name in bewezen technologieën zoals windenergie, zonne-energie en elektrische voertuigen." Klik hier voor: Biden biedt bescheiden steun in de rug voor groene investeringen Bron: ABM Financial News

