Beursblik: sterkere solvabiliteit ASR voorzien

Beeld: ASR Nederland

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland zal woensdag een lager operationeel resultaat bekend maken over de eerste jaarhelft, terwijl de solvabiliteit fors verbeterde. Dat verwachten analisten volgens een consensus die de verzekeraar publiceerde. Vijftien analisten rekenen gemiddeld op een operationeel resultaat van 489 miljoen euro, of een operationeel rendement van 14,4 procent. Een jaar eerder was dit 536 miljoen en 17,8 procent. Van het resultaat zou 386 miljoen euro moeten komen van de levensverzekeringentak en 128 miljoen euro van de schadeverzekeringen. Stormschade en de terugkeer van schadeclaims na de rustige coronaperiode drukken het resultaat bij het schadebedrijf. Analisten voorzien een gecombineerde ratio van kosten en claims bij niet-leven van 95,4 procent. De autonome kapitaalaanwas zou 370 miljoen euro zijn, vrijwel gelijk aan de 372 miljoen euro een jaar eerder. ASR meldde al dat stormen 40 miljoen aan claims veroorzaakten in deze periode. Daarnaast valt de positieve impact van de coronacrisis van het voorgaande jaar van 68 miljoen euro weg. Deze minnen worden volgens Credit Suisse gecompenseerd door een lagere negatieve impact van de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR): door de hogere marktrente wijkt de realiteit minder af van deze geflatteerde rekenrente waarmee verzekeraars hun verplichtingen in de boeken mogen zetten. Die afwijking zorgt elke verslagperiode voor een negatieve impact op het kapitaal. Ook een beter algemeen zakelijk klimaat en terugkeer naar meer risicovolle beleggingen zou een positieve impact moeten hebben gehad. De solvabiliteit zal naar verwachting uitkomen op 215 procent, tegen 196 procent eind vorig jaar. Analisten rekenen op een dividenduitkering van 0,97 euro per aandeel. ASR publiceert de cijfers woensdag voorbeurs. Bron: ABM Financial News

