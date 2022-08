Europese beurzen fors lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandagochtend rond het middaguur fors lager. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,2 procent tot 432,08 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 2,0 procent op 13.272,62 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,8 procent op 6.382,13 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,5 procent lager op 7.513,99 punten. Beleggers blijven worstelen met belangrijke thema’s zoals inflatie en het daarop toegepaste monetaire beleid, ziet beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. "Na de Fed-notulen van afgelopen week wordt er door de markt gevreesd dat de Amerikaanse centrale bank eind september de rente nogmaals met 75 basispunten zal verhogen", aldus Blekemolen. Deze week kijken beleggers volgens de expert van Lynx dan ook met spanning uit naar het jaarlijkse Jackson Hole Economic Symposium. Bij dit evenement in Jackson Hole van 25 tot en met 27 augustus komen centrale bankiers, ministers van financiën, academici en andere belangrijke namen uit de financiële sector samen. “De grote angst in de markt is dat de downtrend die vrijdag begon, de indexen naar het dieptepunt van dit jaar leidt als het sentiment niet verbetert", meent marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Blijken de economische cijfers de komende periode echter mee te vallen, dan zal een correctie volgens Aslam uitblijven en is er slechts sprake van een hapering. Op macro-economisch vlak is de agenda vandaag karig gevuld, maar later deze week wordt het iets drukker. Onder meer de notulen van de Europese Centrale Bank staan donderdag op de rol en de inkoopmanagersindices volgen dinsdag al. Hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque verwacht dat de inkoopmanagersindex voor de eurozone verder is gedaald, en zeker die voor de industrie, aangezien deze hard getroffen wordt door de stijgende energieprijzen. De econoom benadrukt dat de gasprijzen in Europa maar blijven stijgen. En dit drukt ook op de euro, terwijl de dollar blijft juist profiteren van de oplopende rente, aldus Keppenne. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0012, maar schoot eerder vandaag al even onder pariteit. De olieprijzen daalden met ruim een procent. Bedrijfsnieuws De Britse bioscoopexploitant Cineworld Group bevestigde maandag dat het overweegt faillissement aan te vragen in de Verenigde Staten. Het aandeel stijgt 2,0 procent, na de enorme koersafstraffing afgelopen week. Vodafone verkoopt het Hongaarse dochterbedrijf aan 4iG. De transactie zal eind dit jaar afgerond worden, en heeft een waarde inclusief schulden van 715 miljard Hongaarse forint, of omgerekend bijna 1,8 miljard euro. Het aandeel Vodafone verliest 1,0 procent. In Amsterdam daalt B&S liefst 10,9 procent. In de eerste halfjaar heeft de groothandelaar de omzet for zien stijgen, maar vanwege de lagere marge stond de winst onder druk. ING sprak van zwakke cijfers. Ook de outlook werd verlaagd. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 1,3 procent in het rood. Vrijdag sloten de Amerikaanse beurzen ook aanzienlijk lager. De S&P 500 index daalde 1,3 procent tot 4.228,47 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent op 33.706,74 punten en de Nasdaq sloot 2,0 procent lager op 12.705,22 punten. Bron: ABM Financial News

