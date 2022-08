AEX flink lager, forse koersverliezen Unibail en JET Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend flink lager. In aanloop naar elf uur daalde de AEX met 1,4 procent tot 709,45 punten. Beleggers blijven worstelen met belangrijke thema’s zoals inflatie en het daarop toegepaste monetaire beleid, ziet beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. "Na de Fed-notulen van afgelopen week wordt er door de markt gevreesd dat de Amerikaanse centrale bank eind september de rente nogmaals met 75 basispunten zal verhogen", aldus Blekemolen. Deze week kijken beleggers volgens de expert van Lynx dan ook met spanning uit naar het jaarlijkse Jackson Hole Economic Symposium. Bij dit evenement in Jackson Hole van 25 tot en met 27 augustus komen centrale bankiers, ministers van financiën, academici en andere belangrijke namen uit de financiële sector samen. Ook Fed-voorzitter Jerome Powell zal naar verwachting spreken over het monetaire beleid van de Fed. "De verwachting is dat hij zal voortborduren op de ‘havikachtige’ opmerkingen van Fed-functionarissen die onlangs het belang van inflatiebestrijding onderstreepten", aldus Blekemolen, wijzend op onder meer uitspraken van James Bullard vorige week, die in een interview met de Wall Street Journal zei dat hij een nieuwe renteverhoging van 75 basispunten overweegt tijdens de volgende vergadering in september. "Dit jaar zal Jackson Hole een groter dan gebruikelijke impact hebben op het beleggerssentiment", aldus analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote. In juli werd de rally op de beurzen nog aangejaagd door de verwachting dat de Fed de rentes in een minder hoog tempo kan verhogen nu een recessie op de loer ligt. "Maar er zijn geen signalen dat de Fed het op korte termijn rustiger aan gaat doen", aldus Ozkardeskaya. Blekemolen let voor de AEX vandaag vooral op het steunniveau van rond de 712,70 punten. "Indien de AEX onder dit niveau sluit, moet men technisch gezien rekening houden met lagere koersen." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0004, maar schoot eerder vandaag al even onder pariteit. De olieprijzen daalden met ruim een procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen bleven echte stijgers achterwege. Unibail-Rodamco-Westfield en Just Eat Takeaway noteerden onderaan met verliezen van 4 tot 5 procent. KPN wist met een plus van 0,2 procent nipt in het groen te noteren. In de AXM verloren AMG, Aperam en Air France-KLM tot 5 procent. OCI en Basic-Fit schreven tot 1,4 procent bij. In de AScX stond B&S Group onder druk met een verlies van 10,9 procent. In de afgelopen 6 maanden steeg de omzet fors, maar vanwege een lagere marge stond de winst toch onder druk. ING sprak van zwakke cijfers. Ook werd de outlook verlaagd. B&S mikt voor dit jaar inmiddels op een EBITDA-marge van 5 procent, waar eerder nog werd gemikt op een verbetering tot circa 6,2 tot 6,3 procent. ING rekende al op een neerwaartse bijstelling van de outlook, maar de voorziene marge ligt lager dan de 5,78 procent waar ING op mikte. Kendrion won 2,2 procent. DBG won 2,3 procent na het presenteren van een nieuw contract. Bron: ABM Financial News

