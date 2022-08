Valuta: euro op pariteit met dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uitdagingen in andere landen helpen maandag de Amerikaanse dollar, in afwachting van een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell, die waarschijnlijk meer renteverhogingen in het vooruitzicht zal stellen. Dat stelde ING maandag in een rapport. De euro zakte maandagochtend weg en stond een uur na de start van de beurshandel wederom op pariteit tegenover de dollar, op 1,0000. Powell zal mogelijk "ideeën over een draai in 2023 tegenspreken" zei analist Chris Turner van ING. China heeft maandag het leenrentetarief verlaagd om de vertragende economie te ondersteunen. Ook waren er zwakke handelscijfers uit Zuid-Korea. Intussen staat het Duitse economische model, gebaseerd op de import van goedkope energie uit Rusland en de export van hoogwaardige goederen naar elders, vooral China, "voor uitdagingen zoals nooit tevoren", volgens ING. Turner ziet de dollar verder stijgen naar de top van juli. Als de euro door dollarpariteit heen zakt, zal dit waarschijnlijk langer duren dan de kortstondige doorbraak vorige maand en kan "betekenisvol" zijn, zei analist Derek Halpenny van MUFG. Hij ziet "een afname van optimisme over de inflatie en signalen dat het herstel van de aandelenmarkt uitdooft." Op de agenda staan deze week de samengestelde inkoopmanagersindices voor de eurozone dinsdag die kunnen tegenvallen. "De klap van de hogere aardgasprijzen is nog niet geheel verwerkt in de cijfers over het bedrijfsklimaat." Maandagmiddag is er al de Chicago Fed index. Donderdag publiceert de ECB zijn notulen en komen centrale bankiers wereldwijd bijeen in Jackson Hole, waar Powell en anderen zullen spreken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.