'Zwakke halfjaarcijfers B&S'

(ABM FN-Dow Jones) B&S heeft in de eerste zes maanden van dit jaar zwakke resultaten geboekt, waarbij de outlook voor heel het jaar werd verlaagd. Dit stelde analist Tijs Hollestelle van ING maandag. Het EBITDA-resultaat kwam uit op 40,6 miljoen euro, waar ING mikte op 51,9 miljoen euro. Het grote verschil had vooral te maken met een provisie van 7,5 miljoen dollar die B&S nam vanwege een 'dubieuze debiteur’ in het Food-segment. Exclusief deze impact viel de EBITDA 8 procent lager uit dan waar ING op mikte. B&S liet in een conference call weten dat het gaat om een klant in het Midden-Oosten die failliet ging en waarvoor geen kredietverzekering was afgesloten. De omzet viel wel circa 5 procent hoger uit dan waar ING op mikte, vooral dankzij prijseffecten als gevolg van de hogere inflatie. B&S wees vooral op de hoge looninflatie in de VS, maar ook in Europa stijgt de looninflatie snel. De schuldratio kwam eind juni uit op 3,7, vanwege de hoge voorraden van 518 miljoen euro. De bankconvenanten laten een ratio van maximaal 4,0 toe. B&S liet weten dat de prijzen verder stijgen en dat het bedrijf richting het jaareinde vaak veel omzet boekt. B&S mikt voor dit jaar inmiddels op een EBITDA-marge van 5 procent, waar eerder nog werd gemikt op een verbetering tot circa 6,2 tot 6,3 procent. ING rekende al op een neerwaartse bijstelling van de outlook, maar de voorziene marge ligt lager dan de 5,78 procent waar ING op mikte. ING verlaagde dan ook zijn ramingen voor de EBITDA dit jaar met circa 10 procent. De consensus moet met 12 procent omlaag, zo stelt ING. ING heeft een Houden advies op B&S met een koersdoel van 7,25 euro. Het aandeel B&S maakte maandagochtend een koersval van 11,6 procent tot 4,56 euro. Bron: ABM Financial News

