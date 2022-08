Cineworld overweegt faillissement in VS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Cineworld Group heeft maandag bevestigd dat het overweegt faillissement aan te vragen in de Verenigde Staten. De Britse bioscoopexploitant, die in de VS eigenaar is van Regal Cinemas, bevestigde daarmee eerdere geruchten in de media. Afgelopen vrijdag meldde Wall Street Journal al op basis van bronnen dat Cineworld voorbereidingen trof om binnen enkele weken een faillissementsaanvraag te doen. Cineworld heeft sinds de coronacrisis moeite om bezoekers te trekken. Een faillissementsaanvraag kan volgens Cineworld op korte termijn toegang geven tot extra liquiditeit en kan helpen bij het sluiten van een deal om de schulden terug te brengen. Het besluit zal wel leiden tot een significante verwatering voor aandeelhouders van de bioscoopexploitant. Het bedrijf verwacht dat de huidige activiteiten gewoon door zullen lopen tot aan de aanvraag. Op lange termijn hoopt Cineworld de activiteiten door te zetten zonder in het personeelsbestand te hoeven snijden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.