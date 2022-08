'Japanse toezichthouder onderzoekt product NN Group' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) Een Japanse toezichthouder op financiële instellingen wil onderzoek doen bij een levensverzekeringenbedrijf van NN Group. Dit meldde Bloomberg maandag op basis van Japanse media. De toezichthouder wil een levensverzekeringenproduct onderzoeken dat mkb-bedrijven mogelijk zou hebben geholpen om belasting te ontwijken. Vorige maand moest Manulife plannen indienen om vergelijkbare producten te verbeteren, meldde Bloomberg. NN Group kon door ABM Financial News niet worden bereikt voor commentaar op de berichtgeving. Bron: ABM Financial News

