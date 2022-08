Licht lagere start AEX aan handelsweek voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,35 procent.

Afgelopen week moest de AEX op weekbasis nog bijna een procent prijsgeven op een slotstand van 719,52 punten.

"De campingrally die we hebben gehad komt tot stilstand", zei Fred van Deijck van Bustelberg Vermogensbeheer. "De meeste bedrijven zijn dan ook al geweest met hun resultaten”. Volgens strateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis is sprake van "stilte voor de storm”, en hij voorziet dat de extreme volatiliteit van de eerste jaarhelft terug kan keren.

"Na een rally van weken is de markt op zoek naar een volgende aanjager, vooral nu het cijferseizoen ten einde loopt en er nog ongeveer een maand te gaan is tot de volgende Fed-vergadering", zei marktanalist William Huston van Bay Street Capital Holdings.

De vrees voor blijvende prijsstijgingen in de VS lijkt in ieder geval te zijn afgenomen nu de prijzen van grondstoffen over hun hoogtepunt heen lijken te zijn, terwijl de producentenprijzen zelfs zijn gedaald. Hierdoor zijn er al beleggers die verwachten dat de Amerikaanse centrale bank bij de volgende renteverhoging zich zal beperken tot 50 basispunten in plaats van 75 punten. De markt schat de kans daarop momenteel in op zo'n 53 procent.

Daar waar de inflatie in de VS lijkt af te koelen, lijkt eenzelfde scenario in Europa moeilijker voor te stellen, omdat Europa veel gevoeliger is voor stijgende energieprijzen. Afgelopen week steeg de Nederlandse TTF-gasfuture naar een recordstand en de Duitse producenten, die erg gevoelig zijn voor de gasprijzen, bleken in juli op jaarbasis hun prijzen gemiddeld met 37,2 procent te hebben verhoogd. Op maandbasis bedroeg deze stijging 5,3 procent.

Woensdag werd daarnaast bekend dat de Britse inflatie in juli met een stijging naar 10,1 procent op het hoogste niveau in 40 jaar staat. In de VS bedroeg de inflatie in juli 8,5 procent.

Op Wall Street namen beleggers vrijdag gas terug en hoofdgraadmeter S&P 500 verloor 1,3 procent. Techbeurs Nasdaq kreeg het met een verlies van 2 procent zwaarder te verduren. Op weekbasis beëindigde de S&P een winstreeks van vier weken.

In Azië proberen de Chinese beurzen vanochtend voorzichtig de weg omhoog te vinden nadat de Chinese centrale bank de eenjarige loan prima rate verlaagde, in scherp contrast met andere centrale banken wereldwijd, die vrij eensgezind het vizier opwaarts gericht hebben om de inflatie te bestrijden. Vorige week werd nog een andere Chinese interbancaire rente neerwaarts bijgesteld,

De andere Aziatische hoofdbeurzen noteren vanochtend wel duidelijk lager met verliezen oplopend tot ruim een procent voor de KOSPI index in Seoel.

De Amerikaanse olie-future geeft daarnaast vanochtend 1,4 procent prijs.

Euro dollar weer bijna op pariteit

Het muntpaar euro/dollar flirt weer met pariteit op een stand van 1,0037. Op 10 juli noteerde het muntpaar voor het eerst in bijna 20 jaar kortstondig onder pariteit, met een hoogste stand voor de dollar van 0,9954.

Valutahandelaar Joost Derks van iBanFirst voorziet dat de opmars van de dollar nog niet ten einde is. "Dit is goed nieuws voor de Amerikaanse toerist, maar slecht nieuws voor de rest van de wereld”, aldus Derks. "Een sterke dollar schaadt de hele wereldeconomie. Meer dan de helft van de internationale handel wordt in dollars afgewikkeld." Een sterke dollar werkt inflatoir.

Als de wereldeconomie in een recessie terechtkomt, zullen de kapitaalstromen naar de Amerikaanse markt terugvloeien als een veilige haven, legt Derks uit. "Dit is steeds wat er gebeurt in tijden van crisis. Dit zal op zijn beurt de dollarkoers verder doen stijgen."

De euro/dollar ziet de valutaspecialist tegen het einde van het jaar terugvallen naar 0,90. "Het is meer een kwestie van een lange lijdensweg dan een brute koersval."

Rente en inflatie op agenda

Ook deze week aandacht zal er weer veel aandacht uitgaan naar de centrale banken, met de notulen van de laatste rentevergadering van de ECB en de start in het Amerikaanse Jackson Hole van de bijeenkomst van centraal bankiers. De markt zal vooral letten op wat voorzitter Jerome Powell van de Fed te zeggen heeft.

Alle ogen zullen daarnaast vrijdag gericht zijn op de vrijgave van de PCE inflatie in de VS in mei. De PCE is een maatstaf van de inflatie die onderdeel is van de officiële consumentenprijsindex (CPI). Deze tot voor kort genegeerde index is de laatste maanden uitgegroeid tot ’s werelds meest gevolgde macrocijfer.

Het belangrijkste agendapunt vandaag is de Chicago Fed Index. Afgelopen week bleek de Philadelphia Fed Index veel harder gestegen dan verwacht. Daardoor noteert de index weer boven nul, wat betekent dat een meerderheid van de ondernemers groei verwacht.

Bedrijfsnieuws

In de afgelopen zes maanden steeg de omzet van B&S Group met 19,4 procent tot 983,2 miljoen euro, of met 15,1 procent tegen constante wisselkoersen. Het EBITDA-resultaat bedroeg 40,6 miljoen euro tegen 45,6 miljoen euro een jaar terug, bij een marge van 4,1 procent. In de eerste helft van 2021 bedroeg de marge nog 5,5 procent. De EBITDA-marge zal dit jaar rond de 5 procent uitkomen. Verder sprak B&S vanwege de huidige onzekerheden geen concrete verwachtingen uit.

CSC ontving van de toezichthouder in Singapore toestemming voor de overname van Intertrust. Dit maakten de twee bedrijven vrijdag bekend. Inmiddels hebben 8 van de 13 toezichthouders groen licht gegeven voor de overname.

Dutch Green Business verkocht naar eigen zeggen voor een bijna een kwart miljoen dollar aan geverifieerde emissiereducties aan een wereldwijd erkende broker.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde vrijdag 1,3 procent tot 4.228,47 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent op 33.706,74 punten en de Nasdaq sloot 2,0 procent lager op 12.705,22 punten.