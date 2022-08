DGB verkoopt emissiereducties Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) Dutch Green Business heeft voor een bijna een kwart miljoen dollar aan geverifieerde emissiereducties verkocht aan een wereldwijd erkende broker. Dat maakte het bedrijf met een notering op het Damrak maandag bekend. DGB investeerde in emissiereductie door een project om ontbossing in Paraguay tegen te gaan. DGB verwacht daaruit 28.572 geverifieerde emissiereducties, kortweg VERs of CO2-credits, te ontvangen en vond een afnemer voor 25.000 ton emissiereducties, met een contractwaarde van 243.750 dollar. DGB verwacht de VERs voor 30 september te leveren. De overige 3.572 ton werden al eerder verkocht voor 17,00 euro per ton. DGB werkt aan vijf projecten met een pijplijn van 16,9 miljoen ton aan VERs. Bron: ABM Financial News

