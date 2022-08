Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 35 punten voor de Duitse DAX, een min van 13 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 6 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag ook al overwegend lager gesloten.

De zorgen over de hoge kosten van levensonderhoud en een dreigende recessie drukten vrijdag in Europa op het sentiment. Uit cijfers van het Duitse statistiekbureau Destatis bleek dat de producentenprijzen in Duitsland in juli op jaarbasis met 37,2 procent zijn gestegen, de grootste stijging ooit, gedreven door hogere energieprijzen.

"Nu de inflatie verder lijkt te stijgen, denken we dat het ergste van de [koopkracht]crisis nog in het verschiet ligt", zei Capital Economics.

In het Verenigd Koninkrijk stegen de detailhandelsverkopen onverwacht, maar kelderde het consumentenvertrouwen tot een nieuw dieptepunt.

Bedrijfsnieuws

Just Eat Takeaway steeg vrijdag bijna 26 procent. De maaltijdbezorger bereikte een akkoord over de verkoop van zijn belang van 33 procent in iFood aan Prosus voor een bedrag van maximaal 1,8 miljard euro. Just Eat Takeaway vangt een zeer goede prijs voor het belang, zo oordeelde Degroof Petercam, terwijl ING het bedrag juist laag vindt. Het aandeel Prosus daalde ruim een procent in Amsterdam.

Sectorgenoten Delivery Hero en Deliveroo eindigden vrijdag nipt in het groen.

In Frankfurt noteerde Fresenius Medical Care ruim 0,8 procent hoger, Hannover Rueck en Bayer stegen circa 0,8 procent. Deutsche Bank daalde 4,2 procent.

In Parijs won Thales 0,4 procent. ArcelorMittal verloor 5,0 procent, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield circa 3,1 procent daalde.

In Londen hadden retailers het lastig. Next en JD Sports verloren achtereenvolgens 2,7 procent en 0,4 procent.

Euro STOXX 50 3.730,32 (-1,3%)

STOXX Europe 600 437,36 (-0,8%)

DAX 13.544,52 (-1,1%)

CAC 40 6.495,83 (-0,9%)

FTSE 100 7.550,37 (+0,1%)

SMI 11.156,72 (-0,1%)

AEX 719,52 (-0,9%)

BEL 20 3.769,74 (-0,9%)

FTSE MIB 22.534,57 (-2,0%)

IBEX 35 8.338,10 (-1,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in het rood, nadat de Amerikaanse beurzen vrijdag ook lager sloten.

De markt worstelde vrijdag met gemengde signalen van de Federal Reserve over het tempo van toekomstige renteverhogingen en tekenen van een veerkrachtige economie, na een onverwachte daling van de werkloosheidsaanvragen in de VS, de eerste daling sinds eind juli, wat duidt op een aanhoudend sterke arbeidsmarkt.

De winsten van donderdag volgden op de publicatie woensdag van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed, waaruit bleek dat Fed-functionarissen het erover eens waren dat ze de rente moeten blijven verhogen om de inflatie af te koelen, maar ze gaven tevens aan het tempo van de stijgingen mogelijk te vertragen als economische data een degelijke stap ondersteunen.

St. Louis Fed-voorzitter James Bullard zei donderdag voorstander te zijn van een verhoging met 75 basispunten tijdens de volgende beleidsvergadering in september. Esther George van de Fed van Kansas City zei echter dat het pleidooi voor een verhoging sterk blijft, maar dat de vraag hoe snel dit moet gebeuren een punt van discussie is.

Volgende week vindt de jaarlijkse Jackson Hole-conferentie van de Fed in Wyoming plaats, waar Fed-voorzitter Jerome Powell zal spreken. Zijn opmerkingen zullen door Wall Street nauwlettend worden gevolgd.

"Na een rally van weken is de markt op zoek naar een volgende katalysator, vooral nu het cijferseizoen ten einde loopt en er nog ongeveer een maand te gaan is tot de volgende Fed-vergadering", zei marktanalist William Huston van Bay Street Capital Holdings.

De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 0,3 procent, ofwel 0,27 dollar, hoger op 90,77 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staat maandag in de VS alleen de Chicago Fed-index geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

DoorDash daalde circa 2,5 procent. Just Eat Takeaway heeft een overeenkomst bereikt over de verkoop van zijn belang van 33 procent in iFood aan Prosus voor een bedrag van maximaal 1,8 miljard euro. Verder liet Just Eat Takeaway weten onverminderd te kijken naar de gedeeltelijke of volledige verkoop van zijn Amerikaanse onderdeel Grubhub.

Applied Materials verloor ongeveer 3,5 procent. De toeleverancier aan de halfgeleiderindustrie heeft in het afgelopen kwartaal een lagere winst behaald als gevolg van de aanhoudende problemen in de toeleveringsketen, maar de winst was wel beter dan verwacht.

Meme-aandeel Bed Bath & Beyond is zeer beweeglijk deze week. Na een aantal fllinke koerssprongen, verloor het aandeel donderdag bijna 20 procent, nadat bekend werd dat één van de belangrijkste investeerders zijn volledige belang heeft verkocht. Het aandeel daalde vrijdag ruim 40,0 procent.

Deere opende vrijdag de boeken. De winst bleek afgelopen kwartaal lager dan analisten hadden verwacht, en de fabrikant van landbouwmachines verlaagde de outlook voor het hele boekjaar, na deze meermaals te hebben verhoogd. Het aandeel verloor circa 0,2 procent.

General Motors gaat weer dividend uitkeren. Dit meldde de Amerikaanse autofabrikant vrijdagmiddag. In de afgelopen twee jaar keerde GM geen dividend uit vanwege de onzekerheid rond de coronacrisis. Het nieuwe kwartaaldividend is vastgesteld op 0,09 dollar per aandeel en wordt uitbetaald op 15 september. Verder verhoogt GM zijn aandeleninkoopprogramma van 3,3 naar 5,0 miljard dollar. Het aandeel steeg bijna 3,0 procent.

S&P 500 index 4.228,48 (-1,3%)

Dow Jones index 33.706,74 (-0,9%)

Nasdaq Composite 12.705,22 (-2,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen tonen maandag een verdeeld beeld. In China kleuren de markten wel groen, na een renteverlaging.

Nikkei 225 28.773,43 (-0,5%)

Shanghai Composite 3.276,54 (+0,6%)

Hang Seng 19.812,52 (+0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0037. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,0038 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0047 op de borden.

USD/JPY Yen 137,15

EUR/USD Euro 1,0037

EUR/JPY Yen 137,67

MACRO-AGENDA:

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Juli (NL)

06:30 Consumentenvertrouwen - Augustus (NL)

06:30 Investeringen - Juni (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen - Augustus (Bel)

14:30 Chicago Fed index - Juli (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Zoom Video Communications - Cijfers tweede kwartaal (VS)