Valuta: opmars dollar niet te stoppen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De opmars van de dollar is nog niet ten einde en dat is slecht nieuws. Dit zegt valutahandelaar Joost Derks van iBanFirst. De dollar is dit jaar circa 10 procent in waarde gestegen ten opzichte van de euro. "Dit is goed nieuws voor de Amerikaanse toerist, maar slecht nieuws voor de rest van de wereld”, aldus Derks. "Een sterke dollar schaadt de hele wereldeconomie. Meer dan de helft van de internationale handel wordt in dollars afgewikkeld." En volgens Derks is de stijging van de dollar "zeker nog niet ten einde". Als de wereldeconomie in een recessie terechtkomt, zullen de kapitaalstromen naar de Amerikaanse markt terugvloeien als een veilige haven, legt Derks uit. "Dit is steeds wat er gebeurt in tijden van crisis. Dit zal op zijn beurt de dollarkoers verder doen stijgen." Derks merkt verder op dat die stijging van de dollar ook onverwachte gevolgen heeft. Zo verzwakt dit de Chinese economie. "Volgens onze ramingen bereikt de kapitaalvlucht het niveau van 2015 en 2016, ten tijde van de devaluatie van de yuan. Dit houdt geen verband met de geopolitieke context, als gevolg van de spanningen tussen Beijing en Taiwan, maar het houdt grotendeels verband met de opkomst van de dollar. Derks maakt zich vooral zorgen over de Chinese vastgoedsector. De euro/dollar ziet de valutaspecialist tegen het einde van het jaar terugvallen naar 0,90. "Het is meer een kwestie van een lange lijdensweg dan een brute koersval." Bron: ABM Financial News

