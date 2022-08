Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, ondanks zorgen over de mogelijkheid van hogere Amerikaanse rentetarieven, die een recessie zouden kunnen veroorzaken en de vraag naar olie zouden kunnen verminderen. "De lijst met neerwaartse risico's is de laatste tijd zeker gegroeid. De nucleaire besprekingen met Iran zijn nog niet ingestort, wat een ander potentieel negatief punt blijft voor de prijs van ruwe olie, gezien het potentieel dat relatief snel een grote hoeveelheid ruwe olie op de markt kan komen", zei marktanalist Craig Erlam van OANDA. Zorgen over de wereldwijde vraag worden volgens Erlam gedeeltelijk gecompenseerd door tekenen van een sterke vraag naar brandstofproducten. Met name de vraag naar diesel zit in de lift, waarbij energieverbruikers overstappen van gas naar diesel vanwege de hoge gasprijs. Marktanalist Warren Patterson van ING merkte op dat de Russische productie van ruwe olie sterker is dan verwacht. "Sinds de Russische invasie van Oekraïne is het moeilijker om duidelijkheid te krijgen over de Russische olieproductie omdat de regering niet langer maandelijkse productiedata publiceert. Het IEA schat dat de Russische olieproductie in juli circa 310.000 vaten per dag onder het vooroorlogse niveau lag. De daling van de productie is veel bescheidener dan werd verwacht", zei Patterson. "Een sterke dan verwachte olieproductie en een zwakker dan verwachte groei van de vraag betekenen dat de oliemarkt waarschijnlijk de rest van dit jaar en begin volgend jaar een overschot zal hebben, wat het opwaartse effect van de olieprijzen zou moeten beperken", aldus Patterson. De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 0,3 procent, ofwel 0,27 dollar, hoger op 90,77 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

