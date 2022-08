AEX zoekt naar nieuwe impuls

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week bijna een procent gedaald, een verlies dat vrijdag in de sloturen tot stand kwam, onder meer vanwege optie-expiratie. Bij een slot op 719,52 punten op vrijdag, verloor de AEX op weekbasis 0,9 procent. Een week eerder eindigde de index op 725,76 punten, toen een min van bijna een procent.

"De campingrally die we hebben gehad komt tot stilstand", zei Fred van Deijck van Bustelberg Vermogensbeheer. "De meeste bedrijven zijn dan ook al geweest met hun resultaten."

Volgens strateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis is het "stilte voor de storm".

Uit technisch oogpunt is de markt op een interessant punt aanbeland, meent Gijsels. Bijna alle indices noteren op hun 200-daags gemiddelde. En dit splijt de markt. Een deel van de beleggers denkt dat de beurzen vanaf hier door zullen stijgen, terwijl anderen juist rekenen op een correctie.

"Beide kampen kunnen hun standpunt op basis van historie staven," vervolgde de strateeg. Ongeacht de richting verwacht Gijsels dat de volgende beursbeweging spectaculair zal zijn.

De aandacht ging deze week onder meer uit naar de resultaten van grote Amerikaanse retailers als Walmart, die indicatief zijn voor de ontwikkeling van de consumentenbestedingen en daarmee ook de economie. Daarnaast verschenen er detailhandelscijfers uit de Verenigde Staten.

Voor de maand juli werd een lichte stijging verwacht, maar de verkopen bleven op maandbasis gelijk. Dat is weinig bemoedigend, volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, maar omdat de gasprijzen in de VS dalen, hebben consumenten meer ruimte om geld uit te geven.

Uit de cijfers van Walmart en Home Depot van deze week bleek ook dat Amerikanen het geld nog steeds laten rollen ondanks de hoge inflatie.

Aslam van AvaTrade wees er wel op dat veel bedrijven de lat lager leggen om zo de resultaten te kunnen overtreffen, "maar als ze dat niet kunnen waarmaken, wordt het een bloedbad."

Omvang volgende renteverhoging Fed ongewis

De vrees voor blijvende prijsstijgingen lijkt te zijn afgenomen nu de prijzen van grondstoffen over hun hoogtepunt heen lijken te zijn, terwijl de producentenprijzen zelfs zijn gedaald. Hierdoor zijn er al beleggers die verwachten dat de Federal Reserve bij de volgende renteverhoging zich zal beperken tot 50 basispunten in plaats van 75 punten. De markt schat de kans daarop momenteel in op zo'n 55 procent.

Maar uit de notulen van de Fed bleek deze week dat het helemaal nog niet zeker is. "Een verhoging van 75 basispunten is weer een optie", denkt Kevin Verstraete van online broker Lynx.

In de notulen stond bovendien dat naast de renteverhogingen, de hogere rente ook langere tijd zal worden vastgehouden, aldus de beleggingsspecialist. "Met andere woorden, als de Fed de pauzeknop indrukt, zullen ze kort daarna niet meteen starten met renteverlagingen", aldus Verstraete.

Fed-bestuurder James Bullard zei donderdag in een interview met de Wall Street Journal dat hij een renteverhoging van 75 basispunten in september steunt.

"Het idee dat de inflatie zijn hoogtepunt heeft bereikt, is hoopgevend", aldus Bullard, maar hij ziet daarvoor nog te weinig statistisch bewijs.

"Ik heb goede hoop dat" de ergste inflatiestijging voorbij is, zei hij, eraan toevoegend dat hij verwacht dat de hoge inflatie "hardnekkiger zal blijken te zijn dan een groot deel van Wall Street denkt."

Collega Thomas Barkin van de Richmond Fed zei dat de centrale bank "alles zal doen wat nodig is" om de inflatie omlaag te brengen tot de doelstelling van 2 procent. Deze uitspraken zetten de Amerikaanse obligatierentes deze week hoger. De tienjaarsrente noteerde vrijdag op 3,00 procent.

Beleggers kijken volgens Gijsels van BNP Paribas Fortis ook uit naar Jackson Hole volgende week, en zeker naar de uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens deze bijeenkomst van centrale bankiers. "Dit zou de markt in beweging kunnen zetten", denkt de strateeg.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,0040 en werd daarmee op weekbasis ruim 2 procent goedkoper.

Energiecrisis Europa

Ook een groeiende energiecrisis speelt momenteel een rol in het sentiment. Duitsland blijft last houden van een lage waterstand in de Rijn. Het land heeft een gasheffing voor consumenten ingevoerd, waardoor de inflatie in Duitsland langer hoog kan blijven en wat de Europese Centrale Bank meer problemen geeft, volgens ING.

De ZEW index die het economisch sentiment in Duitsland meet, is ondertussen verder gedaald, bleek deze week uit de index voor augustus. De daling tot -55,3 viel slechter uit dan een lichte verbetering in het sentiment die werd voorspeld.

"De lange lijst van risico's en uitdagingen waarmee de Duitse economie kampt, maakt een recessie in de tweede helft van het jaar zo goed als onvermijdelijk", volgens econoom Carsten Brzeski van ING.

De Wall Street Journal meldde deze week dat Duitsland van plan is om de sluiting van de laatste drie kerncentrales van het land uit te stellen, terwijl het zich schrap zet voor een mogelijk energietekort deze winter nu de gasleveringen uit Rusland zijn teruggeschroefd.

Daarmee breekt Duitsland met het beleid dat het sinds het begin van de jaren 2000 voert om kernenergie geleidelijk af te schaffen. Een formeel besluit is nog niet genomen, benadrukte Berlijn.

De Europese gasprijs noteerde vrijdag op 248 dollar en steeg daarmee ten opzichte van vorige week vrijdag zo'n 20 procent. WTI-olie werd deze week een procent goedkoper en kostte vrijdag rond 91 dollar per vat.

Stijgers en dalers

Just Eat Takeaway ging deze week aan kop in de AEX, met een plus van bijna 20 procent. De maaltijdbezorger meldde vrijdag de verkoop van zijn belang van 33 procent in iFood aan Prosus voor een bedrag van maximaal 1,8 miljard euro. Just Eat Takeaway vangt een zeer goede prijs voor het belang, zo oordeelde Degroof Petercam, terwijl ING het bedrag juist laag vindt.

Prosus bewoog per saldo nauwelijks op weekbasis. Naast het nieuws over iFood waren er ook geruchten dat Tencent zijn belang in maaltijdbezorger Meituan van circa 24 miljard dollar deels zou willen verkopen. "Dit is positief voor Prosus omdat het geld vrijmaakt", zei een vermogensbeheerder van Bustelberg Effectenkantoor. "Intussen gaat de ontvlechting van de conglomeraten in China hiermee door en gaat het erom, of de groei daar weer kan worden aangejaagd."

Adyen verloor ruim 12 procent op weekbasis na het publiceren van de halfjaarcijfers. Morgan Stanley sprak van sterke volumes, maar de marges waren in de eerste jaarhelft zwakker dan verwacht. De nettowinst was met 225 miljoen euro ruim onder de consensusverwachting van 291 miljoen euro, benadrukte Degroof Petercam.

Philips daalde in de AEX 4,5 procent op weekbasis. Roy Jakobs is de beoogde opvolger van CEO Frans van Houten. Jakobs versterkte de Connected Care-portefeuille van Philips met diverse overnames en is ook betrokken bij de terugroepactie van bepaalde Respironics-apparaten.

In de AMX verloor TKH deze week 7,0 procent na het overleggen van cijfers. TKH overtrof volgens Degroof Petercam de omzetverwachtingen, terwijl de winst en outlook conform verwachting waren. "TKH houdt zich aan de traditie, dat het bedrijf beleggers niet teleurstelt", zei Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor. Het aandeel is tamelijk lokaal geworden, met weinig grote beleggers, zei de marktkenner.

Alfen verloor ruim 9 procent bij een slotkoers van 103,35 euro. Berenberg haalde het aandeel van de kooplijst, maar hield het koersdoel op 110,00 euro.

Boskalis kende een sterke eerste jaarhelft, concludeerden analisten, nadat de verwachtingen werden overtroffen. Het aandeel daalde licht op weekbasis. HAL is bezig om de maritieme dienstverlener in te lijven. Volgende week woensdag organiseert Boskalis een Bava over deze overname.

Fugro ging aan kop in de Midkap, met een winst van meer dan 4 procent. CTP steeg zo'n 3 procent op weekbasis.

Onder de kleinere aandelen schoot Avantium ruim 11 procent omhoog. Avantium gaat aan AmBev en LVMH PEF leveren, onder andere voor frisdrankflessen. Ook kwam het bedrijf met cijfers. De omzet steeg met 5 procent tot 5,0 miljoen euro, maar de kosten stegen ook, van 15,1 naar 19,2 miljoen euro. Avantium boekte zo een verlies van 17,3 miljoen euro in de eerste zes maanden van het jaar. Avantium boekt mooie vooruitgang met het vinden van afnemers voor de nieuwe PEF-fabriek in Delfzijl, aldus analisten van ING en Degroof Petercam.

BAM overtrof de verwachtingen en het aandeel koerste afgelopen week ruim 7 procent hoger. Belangrijk is volgens ING dat de Nederlandse Infra-tak een aangepaste EBITDA realiseerde van 31 miljoen euro. Dit laat zien dat er in de eerste jaarhelft geen groot verlies heeft plaatsgevonden op grote projecten. "Dat is duidelijk positief", oordeelde de analist.

In de AScX verloor Ebusco deze week bijna 12 procent tot 19,25 euro. Jefferies verlaagde het koersdoel van 32,00 naar 26,00 euro maar hield vast aan het koopadvies.

Hekkensluiter Fastned leverde 15 procent in. Verder blijft Pharming stijgen. Het aandeel won deze week 13 procent en ging daarmee aan kop in de Smallcap.

Het lokaal genoteerde Cabka gaf op weekbasis 9 procent prijs na cijfers.