AEX lager richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag gedaald, waarbij het ook optie-expiratie was. Bij een slotstand van 719,52 punten, verloor de AEX 0,9 procent. Op weekbasis verloor de index bijna een procent.

Veel aandacht ging vandaag uit naar de aankondiging van Just Eat Takeaway, dat het zijn belang in iFood heeft verkocht aan Prosus.

"Beleggers hebben de afgelopen jaren weinig plezier beleefd aan het aandeel", volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen, die stelt dat de verkoop van iFood "beleggers weer een sprankje hoop geeft."

"Dankzij de verkoop kan Just Eat zich weer concentreren op een terugkeer naar winstgevendheid", aldus Blekemolen.

Beleggers zoeken ondertussen naar richting te midden van onzekerheid over de volgende rentestappen van de grote centrale banken, die in september zullen plaatsvinden.

Donderdag zei Federal Reserve-bestuurder James Bullard dat de Amerikaanse rente wat hem betreft in september opnieuw met 75 basispunten omhoog kan. Een ruime meerderheid van de markt ging er de afgelopen tijd juist vanuit dat de rente met 50 basispunten zou worden verhoogd. Inmiddels wordt de kans op een verhoging met 50 punten ingeschat op bijna 55 procent, volgens de FedWatch Tool van CME Group. De overige 45 procent rekent op 75 basispunten.

Zijn collega Thomas Barkin van de Richmond Fed zei vrijdag dat de centrale bank "alles zal doen wat nodig is" om de inflatie weer rond de doelstelling van 2 procent te krijgen.

"De Fed heeft deze week bevestigd dat ze het proces om de rente te verhogen, niet zal vertragen, hoewel handelaren denken dat de Fed afhankelijk zal blijven van macrogegevens", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

"Beleggers kijken uit naar de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens het Jackson Hole-symposium op 26 augustus", aldus Danske Bank. Het jaarlijkse symposium van centrale banken in Jackson Hole in de Amerikaanse staat Wyoming vindt eind volgende week plaats.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Duitse producentenprijzen in juli met ruim 37 procent zijn gestegen op jaarbasis en op maandbasis met meer dan 5 procent.

In het Verenigd Koninkrijk stegen de detailhandelsverkopen onverwacht, maar kelderde het consumentenvertrouwen tot een nieuw dieptepunt. Het bredere economische plaatje in het VK wordt steeds negatiever, volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De Amerikaanse tienjaarsrente is vrijdag gestegen tot 2,99 procent en de tweejarige variant tot 3,27 procent. Ook de Europese obligatierentes stegen.

De euro/dollar daalde tot 1,0047. WTI-olie kost vrijdag bijna 91 dollar per vat. De Europese gasprijs steeg verder.

Aslam van AvaTrade wees ook op de verkoopgolf op de cryptomarkt, waar bitcoin zo'n 9 procent verloor en ethereum 10 procent.

Bedrijfsnieuws

Just Eat Takeaway steeg vrijdag liefst 26 procent. De maaltijdbezorger bereikte een akkoord over de verkoop van zijn belang van 33 procent in iFood aan Prosus voor een bedrag van maximaal 1,8 miljard euro. Just Eat Takeaway vangt een zeer goede prijs voor het belang, zo oordeelde Degroof Petercam, terwijl ING het bedrag juist laag vindt. Het aandeel Prosus daalde meer dan een procent.

Adyen leverde nog eens 7,0 procent in na het verlies op donderdag in reactie op teleurstellende cijfers. Bank of America verlaagde vrijdag het koersdoel voor de Amsterdamse betaalspecialist, maar Credit Suisse verhoogde het koersdoel juist.

In de AMX was Aperam een dissonant, met een verlies van bijna 6 procent. Het aandeel noteerde echter ex-dividend, wat een deel van het verlies verklaarde. Fugro ging aan kop, met een plus van een half procent. De winsten in de Midkap waren bescheiden.

In de AScX deed B&S Group goede zaken, met een plus van ruim 2 procent. Maandag opent het bedrijf de boeken. TomTom leverde bijna 5 procent in.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteren rond het slot in Amsterdam 1 tot 2 procent lager.