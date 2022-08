GM gaat weer dividend uitkeren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) General Motors gaat weer dividend uitkeren. Dit meldde de Amerikaanse autofabrikant vrijdagmiddag. In de afgelopen twee jaar keerde GM geen dividend uit vanwege de onzekerheid rond de coronacrisis. Het nieuwe kwartaaldividend is vastgesteld op 0,09 dollar per aandeel en wordt uitbetaald op 15 september. Verder verhoogt GM zijn aandeleninkoopprogramma van 3,3 naar 5,0 miljard dollar. Het aandeel General Motors stijgt vrijdag voorbeurs 2,0 procent. Bron: ABM Financial News

