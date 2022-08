Adempauze Europese beurzen

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa nemen vrijdag een adempauze. Richting lunchtijd noteerde de Stoxx Europe 600 index 0,4 procent lager op 438,95 punten, verloor de Duitse DAX 0,8 procent op 13.585,76 punten, daalde de Franse CAC 40 0,6 procent tot 6.517,67 punten en steeg de Britse FTSE 100 nipt bij een stand van 7.549,00 punten.

"De zorgen over een energiecrisis in Europa zijn niet verdwenen, maar de veel beter dan verwachte tweedekwartaalcijfers van bedrijven geven wat vertrouwen voor de tweede helft van dit jaar", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Dat zien we ook terug in de opwaartse bijstellingen van de winstverwachtingen van analisten voor Europese bedrijven."

"De relatief kleine koersuitslagen van de afgelopen week hebben ervoor gezorgd dat de volatiliteitsindex gisteren bijna 2 procent daalde tot onder de 20 punten", aldus Wiersma. "De rust op de markten lijkt weer wat te zijn teruggekeerd, een belangrijke voorwaarde om een duurzaam koersherstel te verwachten."

Beleggers zoeken naar richting te midden van onzekerheid over de volgende rentestappen van de grote centrale banken, die in september zullen plaatsvinden.

Op macro-economisch vlak is er vrijdag aandacht voor de Duitse producentenprijzen. Die stegen in juli met ruim 37 procent en op maandbasis met meer dan 5 procent.

In het Verenigd Koninkrijk stegen de detailhandelsverkopen onverwacht, maar kelderde het consumentenvertrouwen tot een nieuw dieptepunt.

Het bredere economische plaatje in het VK wordt steeds negatiever, volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De euro stijgt bijna een half procent ten opzichte van het Britse pond, op 0,8491. De euro/dollar handelt nagenoeg stabiel op 1,0084. WTI-olie is weer onder de 90 dollar per vat gedoken.

Bedrijfsnieuws

Just Eat Takeaway stijgt vrijdag liefst 29 procent. De maaltijdbezorger bereikte een akkoord over de verkoop van zijn belang van 33 procent in iFood aan Prosus voor een bedrag van maximaal 1,8 miljard euro. Just Eat Takeaway vangt een zeer goede prijs voor het belang, zo oordeelde Degroof Petercam, terwijl ING het bedrag juist laag vindt. Het aandeel Prosus won bijna een procent in Amsterdam.

Sectorgenoten Delivery Hero, HelloFresh en Deliveroo noteren vrijdag ook in het groen.

In de Duitse DAX zijn de winsten verder bescheiden. Deutsche Bank is hekkensluiter in Frankfurt, met een verlies van meer dan 3 procent.

Ook in Parijs noteert slechts een handjevol aandelen hoger, aangevoerd door Saint Gobain, dat donderdag nog onder druk stond. ArcelorMittal en Unibail-Rodamco-Westfield staan onderaan in de CAC 40, met verliezen van ruim 2 procent.

In Londen hebben retailers het lastig. Next en JD Sports verliezen meer dan 2 procent. Grondstoffenproducent Evraz levert meer dan 12 procent in.

Futures Wall Street

De Amerikaanse futures voorspellen vrijdag een rode opening voor Wall Street. De S&P500 lijkt daarbij af te koersen op een openingsverlies van 0,7 procent.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag dicht bij huis gebleven. De S&P 500 steeg 0,2 procent op 4.283,74 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 33.999,04 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger bij een stand van 12.965,34 punten.