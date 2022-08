Kempen haalt Sligro van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Kempen heeft het advies voor het aandeel Sligro verlaagd van Kopen naar Houden met een koersdoel van 24 euro. Analist Christophe Beghin is nog altijd overtuigd van de "superieure marktpositie" van Sligo en het goede werk dat het management verzet. "Maar we concluderen dat dit niet meer genoeg is voor een koopadvies", aldus de analist. Beghin wijst erop dat de marktomstandigheden zijn veranderd en dat er weinig aanjagers voor het aandeel zijn. "Ondanks dat we overtuigd zijn dat de EBITDA-marge structureel zal verbeteren op de middellange termijn, vrezen we dat als het in 2023 tot een recessie komt en de werkloosheid begint op te lopen, dat dit de activiteiten en marge van Sligro raakt." Tot slot wijst Beghin op Metro Belgium. Hij verwacht dat Sligro een overnamepoging zal wagen en hier kapitaal voor vrij zal maken. Die overname "oogt op het eerste gezicht aantrekkelijk, maar zal tijd vergen en een stevige investering alvorens deze zich ook uitbetaalt", aldus Beghin Bron: ABM Financial News

