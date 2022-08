Beursblik: omzetstijging bij B&S verwacht

(ABM FN-Dow Jones) B&S heeft in het afgelopen halfjaar de omzet zien aantrekken, terwijl ook de EBITDA steeg. Dit verwachten analisten van ING in aanloop naar de cijfers van het bedrijf op maandag.

Analist Tijs Hollestelle voorziet een omzet van 937,7 miljoen euro, hetgeen op jaarbasis een stijging zou zijn van 13,8 procent of 12 procent op autonome basis. Het EBITDA-resultaat komt vermoedelijk in de eerste zes maanden van dit jaar uit op 51,9 miljoen euro. Een jaar eerder was dit nog 45,6 miljoen euro of 49,4 miljoen euro tegen constante wisselkoersen.

Hollestelle is vooral benieuwd naar de ontwikkelingen van de Beauty-divisie, waar hogere transportkosten en looninflatie veel impact hebben. In het eerste kwartaal waren er bovendien hoge marketingkosten. Bovendien waarschuwde B&S bij publicatie van de eerstekwartaalcijfers dat de gestegen prijzen de vraag naar verzorgingsproducten negatief heeft beïnvloed. "Dit effect is waarschijnlijk ook in het tweede kwartaal zichtbaar geweest", aldus Hollestelle. “Aangezien de Beauty-tak relatief belangrijk is voor de winst en kasstroom van heel B&S, is dit onze grootste zorg."

De likeurverkopen zullen sterk gestegen zijn, zo verwacht ING, nu de horeca minder last had van de coronacrisis dan een jaar eerder. Hetzelfde geldt voor de inkomsten uit retail op vliegvelden.

Outlook

"De vraag in onze kernmarkten ontwikkelt zich zoals verwacht", aldus het bedrijf in mei bij publicatie van de vorige kwartaalresultaten. Toen werd ook de outlook voor heel het jaar gehandhaafd. B&S mikt op een autonome groei dit jaar van 7,5 procent.