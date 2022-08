'Just Eat Takeaway vangt zeer goede prijs voor iFood' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway krijgt een erg goede prijs voor het belang in iFood. Dit vindt analist Michael Roeg van Degroof Petercam vrijdag. De maaltijdbezorger ontvangt tussen de 1,5 tot 1,8 miljard euro van Prosus voor het belang van circa 33 procent in iFood. Dit bedrag voegt 4,00 tot 5,40 euro per aandeel meer toe aan de totale waardering van de maaltijdbezorger dan waar Degroof rekening mee hield. De desinvestering maakt de bedrijfsstructuur ook overzichtelijker en brengt aanzienlijk wat geld in het laatje. Dat zijn positieve factoren voor het aandeel, aldus Roeg. Degroof Petercam heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway met een koersdoel van 30,00 euro. Het aandeel steeg vrijdag met 25,5 procent tot 20,91 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.