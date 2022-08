'Plussen en minnen bij desinvestering Just Eat Takeaway' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De desinvestering van het belang in iFood door Just Eat Takeaway levert een gemengd beeld op. Dit oordeelde analist Marc Hesselink van ING vrijdag. Zo is de prijs die Just Eat Takeaway ontvangt voor het belang beduidend lager dan verwacht. ING mikte op een bedrag van 2,6 miljard euro, terwijl de maaltijdbezorger slechts tussen de 1,5 en 1,8 miljard euro ontvangt. "Het feit dat er slechts één serieuze koper was voor het belang, hielp niet mee voor de waardering", aldus Hesselink. Just Eat Takeaway liet weten de opbrengsten van de transactie volledig te gebruiken voor het versterken van de balans. "Dit is in scherp contrast met de belofte die de maaltijdbezorger deed ten tijde van de overname van Just Eat dat de helft van de opbrengsten naar de aandeelhouders gaat", zo stelde de analist. "We denken dat veel aandeelhouders een inkoopprogramma van eigen aandelen hadden kunnen waarderen, gezien de lage waardering van het aandeel Just Eat Takeaway." Wel positief noemde ING dat de risico's voor de balans nu zijn afgenomen. Al met al is ING neutraal over de deal. ING heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway met een koersdoel van 40,00 euro. Het aandeel steeg vrijdagochtend met 24 procent tot 20,70 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.