Beursblik: JPMorgan Research verhoogt koersdoel Prosus

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft vrijdag het koersdoel voor Prosus verhoogd van 84,00 naar 93,50 euro bij handhaving van het Overwogen advies. Analisten van de Amerikaanse zakenbank pasten de ramingen voor Prosus en Naspers aan na de laatste kwartaalresultaten van de Chinese internetgigant Tencent. Na die cijfers verhoogde JPMorgan al het koersdoel voor Tencent met krap 6 procent. Analist Alex Yao verwacht dat de kernwinst per aandeel van Prosus in 2023 met 8,4 procent kan aantrekken, maar in 2024 juist met 1,4 procent zal dalen. Een vergelijkbaar beeld zal bij Naspers te zien zijn, zo voorziet Yao. De analist hanteert bovendien een korting van 30 procent op het aandeel Prosus. Het aandeel Prosus steeg vrijdagochtend met 0,6 procent tot 64,07 euro. Bron: ABM Financial News

