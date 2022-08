Koersexplosie Just Eat op licht lager Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index opende vrijdagochtend op 722,17 punten, na een slot van 725,86 punten op donderdag. Onder de hoofdaandelen won Just Eat Takeaway maar liefst 29 procent. De maaltijdbezorger bereikte een akkoord over de verkoop van zijn belang van 33 procent in iFood aan Prosus voor een bedrag van maximaal 1,8 miljard euro. Het aandeel Prosus won ruim 1 procent. Unibail Rodamco was de grootste daler met een koersverlies van 1,8 procent. In de AMX was Aperam een dissonant. Het aandeel noteert echter ex-dividend. In de AScX verloren CM.com en Ebusco ongeveer 2 procent. Bron: ABM Financial News

