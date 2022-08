'Verkoop belang iFood duidelijk positief voor Just Eat Takeaway'

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van het belang in iFood is duidelijk positief voor Just Eat Takeaway. Dit stelden analisten van Jefferies vrijdag.

De analisten stelden dat het bijna een jaar geleden is dat de maaltijdbezorger liet weten een bod van 2,3 miljard euro te hebben ontvangen voor het belang in iFood. "Een jaar later moet Just Eat Takeaway het met een beduidend lager bod doen", aldus de analisten. De maaltijdbezorger ontvangt 1,5 tot 1,8 miljard euro voor het belang van koper Prosus.

"Wat niet mag worden vergeten is dat de kapitaalkosten van Just Eat Takeaway in een jaar flink zijn gestegen", zo stelden de analisten, "terwijl er meer schulden op de balans staan."

"Hoewel Just Eat Takeaway het belang vermoedelijk liever had gehouden, zijn de voordelen van een verkoop te groot om te negeren. Positief nieuws dus voor het aandeel", concludeerde Jefferies.

De zakenbank heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway met een koersdoel van 42,50 euro. Het aandeel sloot donderdag op 16,66 euro.