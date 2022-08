IEX Group start vervroegde aflossing Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) IEX start deze maand vervroegd met de aflossing van een lening met een rente van 7 procent. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de aanbieder van beleggingsinformatie. "De goede resultaten en de sterke liquiditeitspositie bieden de mogelijkheid om tot deze stap over te gaan", aldus IEX. IEX lost de lening een jaar eerder dan de normale looptijd af. Zo wordt ook een reductie van de rentelasten gerealiseerd. Aan obligatiehouders zal de contractueel vastgelegde premie van 1 procent worden betaald ter compensatie van de vervroegde aflossing. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.