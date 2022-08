Just Eat Takeaway verkoopt belang iFood aan Prosus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway heeft een overeenkomst bereikt over de verkoop van zijn belang van 33 procent in iFood aan Prosus voor een bedrag van maximaal 1,8 miljard euro. Dit maakte de maaltijdbezorger vrijdagochtend bekend. Just Eat Takeaway ontvangt 1,5 miljard euro in contanten en daar kan 300 miljoen euro bovenop komen afhankelijk van de prestaties van de online markt voor maaltijdbezorging in de komende twaalf maanden. Het bedrag ligt meer dan vijf keer hoger dan de investeringen die Just Eat Takeaway in iFood heeft gedaan. De transactie moet nog worden goedgekeurd door aandeelhouders. Dit zal naar verwachting gebeuren tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering in het vierde kwartaal van dit jaar. Just Eat zegt gefocust te blijven op het verbeteren van de winstgevendheid. De verkoopopbrengst zal gebruikt worden om de balans sterk te houden en om schulden af te lossen. De maaltijdbezorger handhaafde vrijdag ook de in augustus afgegeven outlook voor heel dit jaar. Mocht de deal toch niet doorgaan, dan is er een zogenoemde break fee afgesproken van 35 miljoen euro. Verder liet Just Eat Takeaway weten onverminderd te kijken naar de gedeeltelijke of volledige verkoop van Grubhub. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.