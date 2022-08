Timber langer bij Ajax Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Ajax en Jurriën Timber hebben overeenstemming bereikt over de verlenging van zijn contract, dat liep tot en met 30 juni 2024. Dit meldde de beursgenoteerde voetbalclub donderdagavond. De nieuwe verbintenis van de 21-jarige verdediger loopt tot en met 30 juni 2025. Timber speelde tot nu toe 76 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en maakte daarin 4 doelpunten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.