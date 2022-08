Adyen in het rood op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met winst gesloten. Adyen daalde aanvankelijk met dubbele cijfers, maar wist in de middaghandel een groot deel van dit verlies weer goed te maken.



De AEX index steeg 0,4 procent tot 725,86 punten, terwijl de AMX een winst van 0,4 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 1,2 procent.

Na de notulen van de Amerikaanse Federal Reserve van woensdagavond heerst er nog altijd onzekerheid over het tempo waarin de centrale bank zal verkrappen. Uit de notulen bleek dat Fed-functionarissen enerzijds de noodzaak zien van meer renteverhogingen, maar anderzijds ook vrezen dat de Fed doorslaat met verkrappen en de economie onnodig schade berokkent.

"Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, bleek dat ze op zoek zijn naar een goede balans tussen het bestrijden van de inflatie en het op peil houden van de economische groei", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek donderdag dat de werkloosheid in Nederland in juli verder is toegenomen. De werkloosheid steeg naar 3,6 procent van de beroepsbevolking, ofwel 353.000 werklozen. In juni was de werkloosheid nog 3,4 procent.

De consumentenprijzen in de eurozone in juli met 8,9 procent zijn gestegen, tegen 8,6 procent in juni. En vanmiddag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gedaald met 2.000 tot 250.000, terwijl de markt rekende op 260.000 aanvragen.

De index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia is in augustus beduidend sterker dan verwacht aangetrokken. De index steeg van 12,3 negatief in juli naar 6,2 positief in augustus. Economen hadden slechts op een kleine indexstijging gerekend.

De bestaande woningverkopen in de VS daalden in juli met 5,9 procent, terwijl de leidende indicatoren met 0,4 procent afnamen.

De euro/dollar noteerde op 1,0133. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0178 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0180 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 2,3 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 12 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Besi met een winst van 5,7 procent. Sectorgenoot ASMI steeg 3,5 procent, terwijl ASML 2,5 procent won.

Shell werd 1,6 procent duurder, terwijl Just Eat Takeaway 3,4 procent verloor. Kaarthouders van Bank of America komen in aanmerking voor een jaar gratis Grubhub+.

Adyen verloor 3,7 procent na het publiceren van de halfjaarcijfers. Morgan Stanley sprak van sterke volumes, maar de marges waren in de eerste jaarhelft zwakker dan verwacht. De nettowinst was met 225 miljoen euro ruim onder de consensusverwachting van 291 miljoen euro, benadrukte Degroof Petercam.

IMCD steeg 0,1 procent. Deutsche Bank plaatste IMCD op de verkooplijst, waarbij het koersdoel van 133,00 naar 116,00 euro ging.

In de AMX ging Air France-KLM aan kop met een winst van 3,5 procent. Fugro noteerde 3,0 procent hoger, terwijl Galapagos 1,4 procent daalde.

Boskalis daalde 0,1 procent. De maritieme dienstverlener heeft in de eerste zes maanden van 2022 beter gepresteerd dan verwacht. Boskalis zag de omzet stijgen van 1,32 miljard euro in de eerste helft van 2021 naar 1,61 miljard euro afgelopen halfjaar. De EBITDA steeg van 226 miljoen naar 292 miljoen euro en netto verdiende Boskalis 116 miljoen euro. Dat was vorig jaar 72 miljoen euro

TKH verloor 3,5 procent. ING verlaagde het koersdoel van 70,00 naar 61,00 euro, maar handhaaft het koopadvies.

In de AScX ging de aandacht uit naar de cijfers van BAM. De bouwer overtrof de verwachtingen en het aandeel sloot 10,6 procent hoger. Belangrijk is volgens ING dat de Nederlandse Infra-tak een aangepaste EBITDA realiseerde van 31 miljoen euro. Dit laat zien dat er in de eerste jaarhelft geen groot verlies heeft plaatsgevonden op grote projecten. "Dat is duidelijk positief", oordeelde de bank.

Het lokaal genoteerde NX Filtration won 2,1 procent. Berenberg verlaagde het koersdoel, maar herhaalde tegelijk ook het koopadvies voor het aandeel.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent hoger op 4.280,84 punten. De Dow Jones index daalde 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het groen.