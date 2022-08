Grubhub sluit deal met Bank of America Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Kaarthouders van Bank of America komen in aanmerking voor een jaar gratis Grubhub+. Dit meldde het Amerikaanse onderdeel van Just Eat Takeaway donderdag. Dit betekent dat zij maaltijden kunnen laten bezorgen zonder hiervoor bezorgkosten te hoeven betalen, mits de bestelling meer kost dan 12 dollar. Ook komen de kaarthouders in aanmerking voor exclusieve aanbiedingen van restaurants die zijn aangesloten bij Grubhub. Een dergelijk lidmaatschap kost anders 120 dollar per jaar. Hoeveel kaarthouders in aanmerking komen voor het gratis lidmaatschap, wordt niet vermeld. Bron: ABM Financial News

