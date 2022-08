Kohl's verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kohl's heeft het afgelopen kwartaal een lagere omzet en winst geboekt en stelde de verwachtingen voor het hele boekjaar neerwaarts bij. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse warenhuisketen. "De resultaten in het tweede kwartaal werden beïnvloed door een zwakkere macro-omgeving, hoge inflatie en lagere consumentenbestedingen", zei CEO Michelle Gass. "Hoewel 2022 uitdagender is gebleken dan aanvankelijk verwacht, blijft Kohl's een financieel sterk bedrijf met een aanzienlijk groeipotentieel op lange termijn", zei Gass. Kohl's boekte in het afgelopen kwartaal een nettowinst van 143 miljoen dollar, ofwel 1,11 dollar per aandeel, in vergelijking met 382 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet daalde met 8,1 procent van 4,4 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2021 naar minder dan 4,1 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Het kwartaaldividend is vastgesteld op 0,50 dollar per aandeel. Outlook Kohl's voorziet voor het hele boekjaar een omzetdaling van 5 tot 6 procent. Half mei werd nog uitgegaan van een omzetgroei van 0 tot 1 procent. De operationele marge komt waarschijnlijk uit tussen de 4,2 en 4,5 procent. Dit is een neerwaartse bijstelling van de marge van 7,0 tot 7,2 procent waar eerder op werd gerekend. De winst per aandeel wordt inmiddels geraamd op 2,80 tot 3,20 dollar per aandeel, exclusief eenmalige posten. Eerder zei de warenhuisketen nog te rekenen op een winst van 6,45 tot 6,85 dollar per aandeel. Het aandeel Kohl's noteerde donderdag in de elektronische handel voorbeurs 7,3 procent lager Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.