Vlakke futures op Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet, nadat de notulen van de Federal Reserve woensdag geen afzwakking van de monetaire verkrapping in het verschiet stelden. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,1 procent in het groen.



Woensdag sloot Wall Street lager, na de notulen van de Federal Reserve. Daaruit bleek dat de rente verder omhoog moet om de inflatie af te koelen, maar dat het tempo wel kan worden vertraagd als de economische cijfers dat toestaan. Voorlopig mikt de centrale bank op een restrictief monetair beleid, dat bovendien volgens sommige deelnemers aan de vergadering ook enige tijd restrictief moet blijven om zeker te zijn dat de inflatie het pad omlaag richting de gewenste 2 procent weer stevig heeft ingezet. "Het is een no-brainer dat de renteverhogingen op korte termijn zullen doorgaan", zei Bill Adams van Comerica Bank. Economisch nieuws komt donderdag van de wekelijkse aanvragen van nieuwe werkloosheidsuitkeringen en de bestaande huizenverkopen in juli. Olie werd duurder. Een januari-future West Texas Intermediate steeg 1,3 procent tot 89,30 dollar, terwijl een februari-future Brent 1,6 procent duurder werd op 95,14 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0166. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0184 op de borden. Bedrijfsnieuws Bedrijfsresultaten zijn er voorbeurs van retailer Kohl's en Estee Lauder. Nabeurs volgt Applied Materials. Cisco boekte in het afgelopen kwartaal een licht lagere omzet en winst, zo bleek woensdagavond nabeurs. Voor het lopende kwartaal voorziet het softwarebedrijf een omzetgroei van 2 tot 4 procent op jaarbasis. En voor het hele jaar mikt Cisco op 4 tot 6 procent groei. Het aandeel Cisco opent vermoedelijk ruim 5 procent hoger. Rechtszaken tegen grote oliebedrijven moeten worden uitgevochten in rechtbanken van de Amerikaanse staten, niet bij de federale rechter. Dat oordeel velde een federale rechter woensdag in hogere beroep. Dit is een overwinning voor de Amerikaanse staten en hun gemeentes die claims hebben lopen tegen ExxonMobil, Chevron en Shell, op basis van wetten van de betreffende staat. Eerdere claims onder federale wetgeving hadden geen succes.



Slotstanden Wall Street sloot woensdag lager. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,7 procent tot 4.274,04 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 33.980,32 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent lager op 12.938,12 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.