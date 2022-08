Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Heineken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor Heineken verhoogd van 92,00 naar 95,00 euro en handhaaft het Houden advies op de brouwer. Dit bleek donderdag uit een rapport van Richard Withagen. De analist meent dat de solide uitvoering van de strategie en de heropening in Azië dit jaar en volgend jaar voor wind in de rug zorgen. De twee grootste onzekerheden blijven de kosten die Heineken maakt voor de inkoop van grondstoffen en in hoeverre de consument bier blijft kopen, nu het besteedbare inkomen onder druk staat, aldus Withagen. Op basis van de halfjaarcijfers van Heineken besloot Kepler om de winsttaxaties te verhogen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.