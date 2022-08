Europese beurzen per saldo op winst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag rond het middaguur overwegend hoger. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 439,90 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,7 procent op 13.714,49 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,4 procent op 6.553,36 punten. De Britse FTSE 100 noteerde vlak op 7.513,59 punten. Amsterdam en Brussel leveren wel in. Donderdag konden beleggers in Europa reageren op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. De markt blijft onzeker over het tempo waarin de Fed zal verkrappen. "Terwijl de FOMC-notulen de noodzaak blijven benadrukken om de inflatie in te dammen, is er ook een groeiende bezorgdheid dat de Fed meer dan nodig zou kunnen verkrappen", zei marktanalist Chris Low van FHN Financial. Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de consumentenprijzen in de eurozone in juli met 8,9 procent zijn gestegen, tegen 8,6 procent in juni. Daarmee werden voorlopige cijfers bevestigd. De euro/dollar noteerde op 1,0164. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0178 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0180 op de borden. Olie werd donderdag tot 1,1 procent duurder. Bedrijfsnieuws Adyen daalde 11,0 procent na het publiceren van de halfjaarcijfers. Morgan Stanley sprak van sterke volumes, maar de marges waren in de eerste jaarhelft zwakker dan verwacht. De nettowinst was met 225 miljoen euro ruim onder de consensusverwachting van 291 miljoen euro, benadrukte Degroof Petercam. In Amsterdam zijn halfgeleiderspecialisten Besi en ASMI de uitblinkers met winsten van 3,5 en 2,5 procent. In Parijs gingen Totalenergies en STMicroelectronics aan kop met winsten van circa 1,3 procent. Michelin won 1,1 procent, terwijl Crédit Agricole 1,2 procent verloor. In Frankfurt won Covestro 2,5 procent, BASF steeg 2,1 procent, terwijl Daimler Truck 3,8 procent verloor. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,1 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,7 procent lager op 4.274,04 punten. De Dow Jones index eindigde 0,5 procent in het rood op 33.980,32 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 1,3 procent tot 12.938,12 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.