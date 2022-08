Adyen onderuit in rode AEX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend in het rood, mede door een fors koersverlies van indexzwaargewicht Adyen na cijfers. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,7 procent tot 718,35 punten. Het koersverlies van Adyen drukte op de index, terwijl veel andere Europese beurzen juist nipt in het groen noteerden. "De koersontwikkeling van het aandeel Adyen blijft dit jaar tot nu achter bij de AEX-index, voornamelijk door de collectieve afstraffing van groeiaandelen ten tijde van de oplopende rentes", aldus marktanalist Jean-Paul van Oudheusden van eToro. Adyen heeft volgens hem echter een unieke positionering in een business die "volop profiteert" van de wereldwijde digitalisering, die eigenlijk nog maar net pas is begonnen. "Als het bedrijf zo door blijft groeien is het volgens ons een kwestie van tijd voordat de achterstand is ingelopen", aldus de analist. Beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx ziet bovendien dat beleggers wat terughoudend zijn na het verschijnen van de notulen van de laatste Fed-vergadering. "De woorden die nazinderen door de notulen van gisterenavond is dat de inflatie te hoog is", aldus Verstraete. "Hiermee wijst de Fed mogelijk op nog enkele agressieve renteverhogingen voor 2022." Na de recente "hoopgevende" inflatiecijfers had de beurs de zinnen volgens Lynx gezet op een renteverhoging van 50 basispunten. "Maar na gisterenavond lijkt dat helemaal niet zeker en zou een verhoging van 75 basispunten weer een optie zijn", aldus Verstraete. In de notulen stond bovendien dat naast de renteverhogingen, de hogere rente ook langere tijd zal worden vastgehouden, aldus de specialist van Lynx. "Met andere woorden, als de Fed de pauzeknop indrukt, zullen ze kort daarna niet meteen starten met renteverlagingen." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0173. De olieprijzen stegen met 1,3 procent. Later vanochtend verschijnen nog Europese inflatiecijfers, naast de wekelijkse steunaanvragen vanuit de VS. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won Besi 2,6 procent en sectorgenoot ASMI 2,2 procent. Adyen verloor daarentegen 11,5 procent na het publiceren van de halfjaarcijfers. Morgan Stanley sprak van sterke volumes, maar de marges waren in de eerste jaarhelft zwakker dan verwacht. De nettowinst was met 225 miljoen euro ruim onder de consensusverwachting van 291 miljoen euro, benadrukte Degroof Petercam. IMCD daalde daarnaast 0,3 procent naar 153,70 euro. Deutsche Bank verlaagde het advies voor IMCD van Houden naar Verkopen, terwijl het koersdoel van 133,00 naar 116,00 euro ging. In de AMX bleven uitschieters achterwege. OCI won 1,8 procent en PostNL 0,5 procent, maar TKH leverde juist 1,8 procent in op 39,84 euro. ING verlaagde het koersdoel van 70,00 naar 61,00 euro, maar handhaaft het koopadvies. In de AScX ging de aandacht uit naar de cijfers van BAM. De bouwer overtrof de verwachtingen en het aandeel koerste 6,9 procent hoger. Belangrijk is volgens analist Tijs Hollestelle van ING dat de Nederlandse Infra-tak een aangepaste EBITDA realiseerde van 31 miljoen euro. Dit laat zien dat er in de eerste jaarhelft geen groot verlies heeft plaatsgevonden op grote projecten. "Dat is duidelijk positief", oordeelde de analist. Het lokaal genoteerde NX Filtration won 2,3 procent. Berenberg verlaagde het koersdoel, maar herhaalde tegelijk ook het koopadvies voor het aandeel. Bron: ABM Financial News

