Degroof Petercam verhoogt koersdoel Wereldhave Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor Wereldhave verhoogd van 8,00 naar 13,50 euro bij handhaving van het Reduceren advies. Ondanks een omvangrijk desinvesteringsprogramma, blijft de schuldgraad boven de 40 procent tegen het einde van dit jaar, zo voorziet analist Herman van der Loos, zelfs als er geen afwaarderingen plaatsvinden. Degroof verwacht lagere resultaten dit jaar, waarbij Wereldhave de impact voelt van Franse desinvesteringen in 2021. Voor 2023 worden dan weer hogere resultaten voorzien, zelfs inclusief de desinvestering van de overige Franse activa halverwege het jaar, aangejaagd door een sterke indexering en een herstel van de huren in de retailmarkt, aldus Van der Loos. De winstgroei zal evenwel beperkt blijven vanaf 2024, omdat de positieve impact van indexering dan zal afnemen. "Een mogelijke aanjager is een met schulden gefinancierde groei van de portefeuille nadat de Franse activa zijn verkocht tegen een redelijke prijs", aldus de analist. Gezien de nodige onzekerheden in het verschiet, beschouwt Van der Loos het recente herstel van het aandeel Wereldhave als ongerechtvaardigd. Het aandeel Wereldhave steeg donderdagochtend met 0,5 procent tot 15,01 euro. Dit jaar won het aandeel al ruim zestien procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.