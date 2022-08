Beursblik: kosten en marge drukken winst Adyen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) De winstgevendheid van Adyen was lager dan verwacht in de eerste helft van het jaar, ondanks een meevallende volumegroei, wat vooral te wijten is aan hogere kosten. Dat stelde Degroof Petercam donderdag in een rapport. De volumestijging van 60 procent op jaarbasis tot 346 miljard euro was iets meer dan Degroof had voorzien. De omzet viel echter 1 procent lager uit dan de consensusverwachting van Bloomberg en de EBITDA bleef daar 8 procent bij achter, volgens Degroof. De nettowinst was met 225 miljoen euro ruim onder de consensusverwachting van 291 miljoen euro. De personeelskosten stegen, onder andere doordat er weer meer werd gereisd en meer evenementen werden georganiseerd of bezocht, om weer meer persoonlijk contact te hebben met klanten. Daarnaast daalde de marge doordat de volumes bij bestaande klanten groeiden, die daardoor een lagere marge hoeven te betalen. Ook een concurrerende marge van eBay zou volgens de analisten een rol kunnen spelen. Deze zogeheten 'take rate' wordt niet bekendgemaakt door eBay. Degroof Petercam heeft een koersdoel van 1.900 euro met een Houden advies voor Adyen, en zal de winstramingen gaan evalueren. Het aandeel Adyen daalt donderdag 11,6 procent naar 1.597,80 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.