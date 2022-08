Schnabel van ECB houdt rekening met recessie

(ABM FN-Dow Jones) De economie van de eurozone is duidelijk aan het vertragen en kan in een recessie belanden, zeker als de energievoorziening vanuit Rusland verder wordt verstoord. Dat zei Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank donderdag in een interview met Reuters.

De beleidsmaker van de centrale bank wees wel op "veerkrachtige gebieden" die de economische groei steunen, waaronder de opverende vraag in toerisme en de sterke arbeidsmarkt. Door de krapte op de arbeidsmarkt zullen bedrijven terughoudend zijn om veel medewerkers te ontslaan en dat is goed nieuws voor de inkomens van huishoudens.

Inflatie

Schnabel zei verder dat ze verwacht dat de inflatie nog wel enige tijd hoog zal blijven.

"De inflatoire druk zal waarschijnlijk nog enige tijd aanhouden; deze zal niet snel verdwijnen. Zelfs met de normalisering van het monetaire beleid zal het enige tijd duren voordat de inflatie weer op 2 procent uitkomt", aldus de bankier.

Wanneer de inflatie piekt, is volgens Schnabel lastig te voorspellen.

Over de rentevergadering in september zei Schnabel dat de ECB moet doen wat nodig is om de inflatie terug te dringen naar het gewenste niveau.

"In juli hebben we besloten tot een verhoging van 50 basispunten in het licht van de inflatievooruitzichten. Op dit moment denk ik niet dat deze visie fundamenteel is veranderd."